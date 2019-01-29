«Когда я худела, вся семья села на диету»: Самая красивая девушка Казани рассказала, на что пошла ради успеха

В прошедшую субботу, 26 января, в Казани завершился конкурс «Мисс Татарстан» - 2019. Напомним, что титул «Мисс Казань» завоевала 21-летняя Дарья Лебедева, студентка КГМУ. В тот знаменательный для девушки вечер корону ей передала "Мисс Казань" - 2018 Гузель Мусина. Помимо ленты и короны «Мисс Казань» вручили годовую карту в фитнес-клуб, сертификат на 15 тысяч рублей в один из торговых центров города и именные часы от ассамблеи народов Татарстана.

Новоиспеченная «Мисс Казань» еще только-только старается прийти в себя и войти в привычное русло после конкурса, но корреспонденту «КП-Казань» удалось пообщаться с девушкой и узнать, что ей уже успел дать новый титул и с каким усилием она к шла.

О СЕБЕ И ПРИЧИНАХ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Какие глупые существуют на Земле стереотипы. Так, один из них гласит, что красивая девушка не может быть умной и разносторонней. На наглядном примере «Комсомолка» выяснила – может! Дарья Лебедева тому подтверждение.

- В свободное от учебы время я увлекаюсь визажем, рисую песком и занимаюсь спортом. Раньше я ходила в модельную школу, но после выбрала сферу медицины. Не знала, что они в итоге сольются и приведут меня к такой победе.

Фото: из архива героя публикации

Судя по фотографиям Дарьи, она еще и любительница путешествий. И делает это она не столько для того, чтобы нежится под солнцем на пляже, сколько для открытия новых мест.

- Я участвовала в конкурсе мисс КГМУ-2018 и выиграла его. Благодаря этому, я автоматически прошла в финал конкурса "Мисс Татарстан" - 2019. Такой шанс нельзя было упускать, - объяснила нам свое участие в конкурсе Дарья.

О ВАЖНОСТИ ПОДДЕРЖКИ ОТ БЛИЗКИХ ЛЮДЕЙ

Согласитесь, сложно стать лучшим в чем-то, если никто в тебя не верит. Да, порой эта информация мотивирует, но все же поддержка и любовь близких людей – самое важное для любого человека. Когда за твоей спиной находится преданная команда – все моря по колено. Одной из причин своей победы Дарья также считает веру в нее родных.

Фото: из архива героя публикации

- Меня поддерживали мои родители, сестра, друзья и мой молодой человек. Я никого не просила, они сами решили меня поддержать.

Поддерживали они девушку не только на словах. Так, когда Дарья села на строгую диету, чтобы похудеть к конкурсу бикини, на диету села все ее «команда».

- В тот момент, когда я худела, вся семья села на диету. Я уже давно стараюсь следить за своей фигурой. Но летом я очень поправилась, и мне было просто необходимо сбросить пару-тройку килограммов. Прежде всего, я худела для себя, - рассказывает Дарья.

Так, девушке удалось сбросить целых семь килограмм. И не зря! В полуфинале конкурса она стала «Мисс бикини».

Фото: из архива героя публикации

О КОНКУРЕНТКАХ

Ох уж эти битвы за корону. Всем известны случаи, когда конкурентки друг другу и куски стекол в туфли подкладывали, и платья рвали, и даже в подсобках «случайно» закрывали. Однако на «Мисс Татарстан» - 2019, по словам нашей собеседницы, все было совсем иначе.

- У нас был очень дружный коллектив. Можно сказать, семья. Все девочки очень добрые и отзывчивые, мы друг другу помогали и поддерживали во всем. Я очень рада, что познакомилась с ними.

Дарья также призналась, что ее очень тронул тот факт, что многие участницы после оглашения результатов конкурса подошли к ней с трогательными словами поздравления.

О ЖИЗНИ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ

- Быть «Мисс Казань» - очень большая ответственность. Поэтому, я каждый день буду работать над собой и постараюсь с достоинством нести это звание. Я думаю, что я буду увереннее в себе, научусь смелее вести себя на публике и, конечно, буду тщательно следить за своим поведением и внешним обликом.

О дальнейших планах Дарье говорить пока сложно. Она все еще находится под впечатлением от своей победы, но настроена все равно оптимистично: дальше – только выше!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«На мне было белье, поэтому я была спокойна»: С победительницы «Мисс Татарстан» прямо на сцене упала юбка [подробности]