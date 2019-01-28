2019-01-28T11:44:32+03:00
Происшествия

В Казани таксист расстрелял пассажиров за то, что те не отряхнули ноги

Конфликт произошел на парковке одного из крупных магазинов стройматериалов
Алина ГАБДУЛИНА
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В минувшее воскресенье, около 16:00 на парковке крупного торгового центра, расположенного на улице Амирхана произошла стрельба. При этом, беды по началу ничего не предвещало.

Трое мужчин вызвали такси. Через какое-то время машина подъехала. Все трое сели в салон. Там между водителем и пассажирами завязалась ссора. По одной из версий, автомобилист попросил мужчин отряхнуть ноги от снега перед тем, как сесть в машину.

При этом, пассажиры просьбу водителя проигнорировали. Когда соловесные доводы у таксиста иссякли он достал пневматический пистолет и выстрелил в одного из пассажиров. По предварительным данным, пуля попала одному из мужчин в шею. Впрочем, жизненно важных органов она не задела. От госпитализации раненный мужчина отказался.

А вот в отделение полиции пришлось проехать всем троим для дачи показаний. Что касается таксиста, то он после выстрела поспешил покинуть парковку торгового центра. Впрочем, полицейские смоги вычислить и задержать водителя. По последним данным, его доставили в отделение полиции «Ямашевский» для разбирательства.

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