2019-01-27T16:14:37+03:00
Происшествия

В Казани на мусорке нашли выброшенные анализы крови с именами пациентов

Жители поселка Константиновка возмущены странной находкой
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Накануне утром жители казанского поселка Константиновка на одной из точек мусоросбора обнаружили пакет с пробирками, на вид похожими на анализы крови. По словам горожан, пакет вытащили и разорвали собаки, да так, что сосуды рассыпались, а на каждом из них можно разглядеть имена и фамилии, по-видимому, пациентов.

Один из пользователей соцсетей выложил фотографию разорванного пакета. «КП-Казань» связалась с ним и уточнила, что мусорный бак находится около улицы Хансувар. В Константиновке расположены два медицинских центра, где можно сдать анализы. Мы обратились в тот, который находится ближе всего к этой улице.

Так, центр на улице Интернациональная, 43 уже завершил рабочий день в выходной. Однако по номеру единой справочной службы сети этих медицинских центров сказали, что причастность их клиники к инциденту маловероятна, так как они отходы доставляют в специальных контейнерах курьером. Но все же добавили, что лучше уточнить информацию в самом филиале.

В это время под постом в соцсети, где была опубликована информация о пакете, люди оставляют следующие комментарии: «Кошмар!!!крови боюсь!»; «Спец утиль, не захотели тратится»; «А если кровь заражённая, био оружие» (орфография, пунктуация авторовсохранена, прим. ред.).

На самом деле, никто из жителей не может знать, насколько безопасны данные отходы, которые в обязательном порядке должны быть утилизированы. Проверку по данному факту будут проводить уже правоохранительные органы.

СПРАВКА КП:

Согласно «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», «Транспортирование отходов с территории организаций, осуществляющих медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, производится транспортом специализированных организаций к месту последующего обезвреживания, размещения медицинских отходов с учетом единой централизованной системы санитарной очистки данной административной территории».

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