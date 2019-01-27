2019-01-27T12:36:36+03:00
Общество

Будущие пиарщик и медик: кто стали «Мисс Татарстан» и «Мисс Казань» 2019

Короны вручили Ралине Арабовой и Дарье Лебедевой
Наиля ГАЛИМОВА
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Дарья Лебедева и Ралина Арабова. Фото: из соцсетей героев публикации.Дарья Лебедева и Ралина Арабова. Фото: из соцсетей героев публикации.
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Накануне в Казани завершился конкурс «Мисс Татарстан» 2019.

Титул «Мисс Казань» завоевала 21-летняя Дарья Лебедева, студентка КГМУ. В дальнейшем девушка планирует связать свою жизнь с медициной.

Корону победительнице Дарье Лебедевой передала Мисс Казань 2018 Гузель Мусина. Помимо ленты и короны «Мисс Казань» вручили годовую карту в фитнес-клуб, сертификат на 15 тысяч рублей в один из торговых центров города и именные часы от ассамблеи народов Татарстана. Кстати, в полуфинале конкурса Дарье присвоили титул «Мисс Бикини».

Ну а главный титул «Мисс Татарстан» завоевала 19-летняя Ралина Арабова. Она учится в КГЭУ на специалиста по рекламе и связи с общественностью. Это уже второе участие девушки в этом конкурсе: в прошлом году она оказалась в десятке лучших и стала «Мисс Фото».

Победительнице вручили норковую шубу, ювелирные украшения и также именные часы от ассамблеи народов республики. Кроме того Ралину пригласили на финальный кастинг «Мисс Россия», который пройдет 2 марта в Москве. Там будет утвержден состав из 50-ти финалисток конкурса.

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