Машины буквально вросли в лед: В Казани целый двор затопило канализационными водами
Жители некоторых домов на улице Амирхана Еники утром выйдя из своих домов могли наблюдать занимательную картину. Двор был буквально залит водой, которая, к тому же успела замерзнуть.
Как выяснлось, прорвало канализационную трубу, что и привело к образованию катка. Жертвами такого стечения обстоятельств стали некоторые автомобилисты. Так, в интернете появилось видео, на котором прекрасно видно, как в водяно-ледяной луже буксует грузовик.
Кроме того, прорыв трубы затопил и несколько припаркованных автомобилей, которые буквально вмерзли в лед. Аварийная бригада выехала на место чп, но сроки устранения последствий ночного потопа пока не называются.
Двор затопило канализацией.