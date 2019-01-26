2019-01-26T12:36:02+03:00
Общество

Машины буквально вросли в лед: В Казани целый двор затопило канализационными водами

Инцидент произошел на улице Амирхана Еники
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Жители некоторых домов на улице Амирхана Еники утром выйдя из своих домов могли наблюдать занимательную картину. Двор был буквально залит водой, которая, к тому же успела замерзнуть.

Как выяснлось, прорвало канализационную трубу, что и привело к образованию катка. Жертвами такого стечения обстоятельств стали некоторые автомобилисты. Так, в интернете появилось видео, на котором прекрасно видно, как в водяно-ледяной луже буксует грузовик.

Кроме того, прорыв трубы затопил и несколько припаркованных автомобилей, которые буквально вмерзли в лед. Аварийная бригада выехала на место чп, но сроки устранения последствий ночного потопа пока не называются.

Двор затопило канализацией.

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