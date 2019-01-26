Олимпийская чемпионка из Татарстана избила новогодней елкой директора спортшколы

Двукратная Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Ольга Данилова попала в неприятную ситуацию. Все произошло накануне Нового года в городе Александров Владимирской области. Данилова, занимающая пост начальника отдела по физической культуре, спорту и туризму, подозревается в избиении директора спортивной школы.

По данным издания «Новый город Александров», Данилова пригласила в свой кабинет Екатерину Шагову. Обычная рабочая встреча, не предвещала ничего скандального. Впрочем, постепенно ситуация начала накаляться, прославленная лыжница обвинила коллектив спортшколы в непрофессионализме, а все проводимые меропрятия, по ее словам, проводятся на уровне "сельпо".

Шагова также не стала отмалчиваться. Она обвинила Данилову в том, что та не посещает спортшколу, а также заявила, что именно при Даниловой был развален лыжный вид спорта в городе.

Начальнику отдела физкультуры эти слова пришлись не по душе. В результате, как рассказывает директор спортивной школы, Ольга Данилова выдернула из горшка новогоднюю елку и ударила ей Екатерину Шагову. При этом, если верить очевидцам, Ольгу Валерьевну не остановило даже то, что на елке были украшения и гирлянды. Удары наносились один за другим. После, когда Екатерина Шагова стала давать отпор, Ольга Данилова якобы начала душить директора спортивной школы.

В итоге Шагова отправилась в больницу, сняла побои и написала заявление в полицию. При этом, Данилова написала встречное заявление. В администрации Александровского района сообщили, что поспешных решений приниматься не будет, для начала надо дождаться итогов расследования.

Отметим, что Ольга Данилова - уроженка Бугульмы, что в Татарстане. Восемь лет она занималась в спортшколе Альметьевска. Там и начала заниматься лыжами. За свою карьеру Данилова дважды выигрывала золотые медали на Олимпийских играх 1998 года в Нагано. Кроме того, насчету спортсменки 4 победы на чемпионатах мира.