2019-01-25T15:38:33+03:00
Общество

Татарстанцев на выходных ожидает мороз до -30 градусов

Однако в воскресенье днем и начале следующей недели среднесуточная температура воздуха приблизится к норме
Олег ЛУГОВОЙ
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В субботу Татарстан начнет попадать под влияние антициклона.В субботу Татарстан начнет попадать под влияние антициклона.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Как сообщают в Гидрометцентре Татарстана, днем 25 января республика оказалась в тыловой части циклона. В регионе фиксируется холодная погода – от -14 до -19 градусов. При этом в восточных районах ожидается небольшой снег.

В субботу же Татарстан начнет попадать под влияние антициклона. Ночью и утром, и то только местами, возможен туман. В целом же каких-либо существенных осадков не предвидится.

Ночью температура воздуха будет от -20 до -25. При этом в низких районах во время прояснений дело дойдет и до -30 градусов. Днем особо не потеплеет. В своих максимальных значениях температура воздуха в светлое время суток будет от -15 до -20.

Ночью 27 января, в воскресенье, Татарстан все еще будет под антициклоном – от -18 до -23 градусов, в восточных и южных районах при прояснениях до -27.

А днем к западным районам республики подойдет атмосферный фронт. Он принесет небольшой снег и усиление ветра до 15-18 м/с, температура повысится – от -11 до -16 градусов.

В начале следующей недели сохранится умеренно-морозная погода с небольшим снегом. Температура днем от -8 до -13. Среднесуточные показатели здесь будут близки к норме.

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