2019-01-28T15:10:50+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах около фаст-фуда дотла сгорели две иномарки

По счастливой случайности никто не пострадал [фото, видео]
Лика ИСАЕВА
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В Набережных Челнах около фаст-фуда дотла сгорели две иномарки.соцсети

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Понедельник – день тяжелый. А для двух автомобилистов в Набережных Челнах он стал еще и черным. Средь бела дня они лишились своих иномарок.

В 9-ом комплексе Нового города татарстанского Автограда на парковке около фаст-фуда неожиданно загорелись стоящие рядом автомобили «Мерседес» купе и «Хонда».

Все произошло так быстро, что никто из очевидцев толком не может сказать, какая из машин вспыхнула первой. Фото: Соцсети

Все произошло так быстро, что никто из очевидцев толком не может сказать, какая из машин вспыхнула первой.Фото: Соцсети

Многочисленные очевидцы-водители попытались потушить пламя при помощи своих огнетушителей, но все было тщетно – иномарки выгорели еще до приезда пожарных.

Пока, даже по словам свидетелей, не понятно какой из автомобилей загорелся первым. Известно, что по утверждениям на месте ЧП водителя «Хонды», в салоне имелся газовый баллон. Он успел вовремя предупредить находящихся рядом людей. Все успели отойти в безопасное место перед тем, как начались хлопки в горящих машинах.

Столб дыма был виден за несколько километров. Фото: Соцсети

Столб дыма был виден за несколько километров.Фото: Соцсети

По предварительным данным, в пожаре никто из людей не пострадал. Сумму ущерба будут выяснять страховые компании.

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