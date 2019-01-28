2019-01-28T13:03:09+03:00
Звезды

Девушка из Казани покорила судей на украинском телешоу «Голос страны»

Гульназ Хасановой 24 года, и она мечтает состояться как артистка [фото, видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: vk.com/apreliya.singerФото: vk.com/apreliya.singer
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Одной из участниц нового выпуска украинского телешоу «Голос страны» стала 24-летняя уроженка Казани Гульназ Хаснова. Программа вышла в эфир в воскресенье, 27 января.

- Я участвовала во многих музыкальных телепроектах, но никогда не выигрывала. Был один конкурс, в котором я заняла первое место. Я исполняла украинскую народную песню. Я надеюсь, что это снова повторится, - поделилась перед выступлением Гульназ.

Девушка творит под псевдонимом Апрелия. Она выпустила уже несколько собственных песен и сняла на них пару клипов. Помимо этого, Апрелия записывает каверы, которые также публикует в интернете. Правда, подписчиков у девушки из Казани пока немного, но это не мешает ей верить в то, что она станет артисткой.

Фото: vk.com/apreliya.singer

Фото: vk.com/apreliya.singer

На украинском «Голосе страны» Хасанова исполнила песню «Цьомаю», аккомпанируя себе на укулеле. В последнюю секунду к девушке повернулись репер Потап и певица Тина Кароль.

- Тут все немного укулеле от вашего выступления, - в шутку отметил Потап.

- Вы очень живая, энергичная и у вас есть огонек. И эта искра внесла в наш зал сегодня добро, - сказала Тина Кароль.

- Я просто сижу и жалею, думаю, почему моя рука не нажала на кнопку, - признался репер Монатик, еще один член жюри.

Фото: vk.com/apreliya.singer

Фото: vk.com/apreliya.singer

Гульназ не рассчитывала на то, что к ней повернутся сразу два тренера. Несмотря на это, она смогла сделать выбор, и он пал на Тину Кароль.

Покорила Гульназ, правда, не только судей, но и подписчиков одного из казанских пабликов.

- Прекрасная, голос сильный, умница, - пишет в комментариях под видео интернет-пользователь Радомир Левин.

- Она классная. Состоит из чистого позитива. Мечтает быть услышанной, вот и использует приемлемые возможности, - считает комментатор под псевдонимом Стало Быть.

Девушка из Казани покорила судей на украинском телешоу «Голос страны».

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