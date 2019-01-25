В Казани выступят "Баронеты" Гии Эрадзе.

Казанский цирк вновь принимает шоу, поставленное Заслуженным артистом России и Грузии Гией Эрадзе. Жители республики уже посмотрели выступления Королевского цирка, а теперь их вниманию предлагают шоу "Баронеты".

Беспрецедентный проект, незабываемое зрелище, все цирковые жанры, титулованные артисты – шоу мирового уровня. Все это обещают зрителям. Новое слово в дрессуре – интеллектуальное воспитание и обучение животных, в шоу участвуют тигры, львы, медведи, лошади, волки, собаки, верблюды, питоны.

Коллектив известного в цирковой индустрии продюсера, дрессировщика Гии Эрадзе представит обновленное шоу, еще более масштабное и зрелищное!

В Казани шоу "Баронеты" отметит свой день рождения - ему исполняется четыре года. За это время участники проекта завоевали более 20 международных наград, гастроли прошли в 24 городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, а зрителями стали более 2 500 000 человек.

Среди номеров, которые входят в шоу, будет традиционная для цирка свита Короля. 90 артистов произведут настоящую феерию на манеже. Она сразу сменяется романтической и душевной историей настоящей любви знакомых с детства персонажей Мальвины и Пьеро – воздушных гимнастов на ремнях, но звучит она по-новому, по-настоящему, без страховки, без второго дубля.

Обладательница титула "Принцесса Российского цирка" Татьяна Махортова, самая роскошная невеста, грациозно вращая 40 (!!!) хула-хупов, балансирует на зеркальном шаре … на «шпильках», в окружении шести пар балета.

Неизменный фаворит публики - номер Юрия Володченкова "Цыганская любовь". Специалисты оценят номер, ведь это не просто дрессура, это дружба, многолетний труд и полное взаимопонимание: конь и наездник понимают друг друга, буквально по вздоху и работают как единое целое. Темперамент, страсть, сложнейшая работа и единственный в мире исполнитель трюка "конь на скакалке" – вот бешеный цыганский коктейль, позволивший завоевать «Серебряного Идола-2017» и Золотую награду XVIII Международного фестиваля во Франция, 2017.

Побывают зрители и на цыганской свадьбе. Цыганский барон и его избранница в окружении удалых цыган, заводных цыганок и шестерых медведей выезжают на роскошно украшенном фаэтоне. Настоящий праздник страсти и огня – сложнейшая дрессура медведей в сочетании с оригинальной хореографией, а также авторскими трюками: медведи танцуют, ходят на передних лапах, перепрыгивают друг через друга, играют на музыкальных инструментах, ловят "букет невесты" и даже скачут верхом на коне! Дрессировщики – Екатерина и Алексей Плотниковы – обладатели "Серебряного Слона" на XIII Московском международном фестивале циркового искусства.

Малыши всегда ждут клоунов, и их будут веселить искрометные, талантливые, экспрессивные Заслуженные артисты РФ, клоунский дуэт "Долли и Домино" Лада и Александр Сарнацкие. В их сценках много нового и поучительного для себя узнают и взрослые, ведь номер поставлен через призму доброго юмора семейных отношений.

Силовая пара Братьев Варданян покорит сердца настоящих ценителей циркового искусства: исполнители рекордных трюков предстанут в образах шахматных Королей, чьи подданные разыграют самую интригующую партию на поле боя. Воплощение силы, грации и атлетизма, демонстрация возможностей человека и безупречные образы – всё это "Шахматы"! Геворг и Андраник – победители 10-го телепроекта "Минута Славы: Юбилейный Сезон" на Первом канале, так что многие зрители уже успели восхититься ими с экранов телевизоров, а теперь смогут увидеть невероятную работу вживую! Также, атлеты представляют уникальный жанр – групповая акробатика на верблюдах, премьера постановки состоится на Казанском манеже.

"Совместить несовместимое" – фирменный стиль Гии Эрадзе, и вот на манеже мирно соседствуют грозные серые и полярные волки, миролюбивые хаски и забавные маламуты под руководством хрупкой Екатерины Кореньковой, кстати, сегодня она – единственная дрессировщица волков.

Завоевавшие высшие оценки международного жюри, акробаты конного аттракциона "Джигиты - Русь" (Золото VII Международного фестиваля в России и XVIII Международного фестиваля циркового искусства в Италии) в январе 2019 с честью представили нашу страну на самом престижном международном цирковом фестивале в Монте-Карло. Хрупкие, но такие смелые, девушки под руководством Рустама Газзаева с лёгкостью выполняют "мужские" трюки на бешеной скорости, заряжая зрителей позитивом и патриотизмом.

Настоящим украшением шоу станет великолепный аттракцион с африканскими львицами и суматранскими тиграми, где титулованная "Принцесса цирка", дрессировщица Людмила Суркова, отважно заходит в клетку с 11 –ю хищниками. На 17 Международном фестивале в Московском цирке Никулина аттракцион получил высшую награду "Гран-При" фестиваля, а также специальный приз от Министерства культуры РФ, Приз Первого канала и много других высших наград. Контактная дрессура нового поколения, авторские трюки, природная красота и сила таких разных, но одинаково опасных хищников, заставляет зал затаить дыхание и восхищаться!