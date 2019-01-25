В Татарстане в жутком ДТП с фурой погибли двое детей: новые подробности и фото с места аварии

Появились фотографии аварии, произошедшей 24 января в 18.36 на 112 километре автодороги «Казань-Ульяновск» в Буинском районе Татарстана. Напомним, что там водитель иномарки «Ниссан Кашкай» во время снегопада, когда дорогу было плохо видно, превысил скорость и вылетел на встречку. Там его автомобиль лоб в лоб столкнулся с фурой МАН.

Фото: МЧС Татарстана

Сила удара была такова, что в салоне легковушки оказались зажаты водитель и четыре его пассажира. Пострадавших пришлось извлекать сотрудникам МЧС Татарстана. Среди них - двое детей в возрасте восьми и семи лет. К сожалению, дети получили смертельные травмы. Их успели довезти до Буинской ЦРБ, но там они скончались.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

В министерстве здравоохранения Татарстана сообщили, что в эту пятницу, 25 января, в ДРКБ в 11.40 в сопровождении реаниматолога был доставлен четырехлетний ребенок, пострадавший в этой аварии. Он смог выжить. Есть еще один пострадавший – 53-летний водитель «Ниссан Кашкай». Мужчина был в итоге направлен в РКБ.