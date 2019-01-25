2019-01-25T12:23:09+03:00
Происшествия

В Татарстане в жутком ДТП с фурой погибли двое детей: новые подробности и фото с места аварии

Один ребенок, ехавший в легковушки выжил [фото]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
Изменить размер текста:

Появились фотографии аварии, произошедшей 24 января в 18.36 на 112 километре автодороги «Казань-Ульяновск» в Буинском районе Татарстана. Напомним, что там водитель иномарки «Ниссан Кашкай» во время снегопада, когда дорогу было плохо видно, превысил скорость и вылетел на встречку. Там его автомобиль лоб в лоб столкнулся с фурой МАН.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

Сила удара была такова, что в салоне легковушки оказались зажаты водитель и четыре его пассажира. Пострадавших пришлось извлекать сотрудникам МЧС Татарстана. Среди них - двое детей в возрасте восьми и семи лет. К сожалению, дети получили смертельные травмы. Их успели довезти до Буинской ЦРБ, но там они скончались.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

В министерстве здравоохранения Татарстана сообщили, что в эту пятницу, 25 января, в ДРКБ в 11.40 в сопровождении реаниматолога был доставлен четырехлетний ребенок, пострадавший в этой аварии. Он смог выжить. Есть еще один пострадавший – 53-летний водитель «Ниссан Кашкай». Мужчина был в итоге направлен в РКБ.

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Мертвые души» по-чувашски: уголовное дело экс-директора техникума выпустившего несуществующих студентов прекращено
Два депутата Казанской городской думы досрочно сложили полномочия
Президент Татарстана поручил выплатить пострадавшим вкладчикам Татфондбанка и ИнтехБанка по 500 000 рублей
В Чувашии проживает 100 человек старше 100 лет
В Советском районе Казани приостановили работу 6 фирм по техосмотру автомобилей
Подготовка чемпионату мира WorldSkills-2019 в Казани идет с опережением
В Татарстане во время пожара погиб мужчина
Замглавы администрации Новочебоксарска Александр Андриянов отправлен под домашний арест
Госалкогольинспекция вручила медали «За содействие» главам трех районов Татарстана
Морозы не отступают: держи голову в холоде, а … гаджет – в тепле
В Чувашии на трассе опрокинулась снегоуборочная техника
Госавтоинспекция Казани разыскивает очевидцев двух ДТП с автобусами
В Казани на "зебре" отечественный автомобиль сбил пенсионерку
В Казани автоинспекторы сопроводили в роддом женщину, у которой начались схватки
В Татарстане стали больше варить пива
В Чувашии молодоженам будут выдавать сертификат на обследования в перинатальном центре
Клиенты ВТБ увеличили траты на каршеринг в шесть раз
В Татарстане при пожаре погиб пенсионер
В Татарстане за махинации с аварийным жильем задержан глава Исполкома Болгар
В Набережных Челнах почти две недели ищут пропавшую школьницу
В центре Казани запустили стелу с часами обратного отсчета до начала WorldSkills-2019
Новым главой Камско-Устьинского района Татарстана назначен Наиль Вазыхов
В Татарстане прогнозируют сильную метель и резкое ухудшение видимости
Проверки газового оборудования в Татарстане должны завершиться в конце февраля
Татарстан: «Ростелеком» перевел договоры в онлайн
Три игрока УНИКСа сыграют в матче Звезд Лиги ВТБ
В Нижнекамске выделят 20 миллионов рублей на вторую очередь строительства экопарка "Ананас"
В Чувашии "Понтиак" врезался в грузовик с битумом