2019-01-25T13:35:40+03:00
Происшествия

В Татарстане спящий мужчина заживо сгорел в своем доме

К приезду пожарных строение полыхало открытым пламенем [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Страшная трагедия произошла в Пестречинском районе республики. В службу «112» позвонили жители села Богородское и сообщили, что из окон и из-под крыши дома их 54-летнего односельчанина валит густой дым. Зайти внутрь было невозможно – там все было заполнено тем самым дымом. Хозяина дома никто нигде не видел.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

На место происшествия примчались пожарные. Уже на месте они обнаружили, что бревенчатый жилой дом горит открытым пламенем по всей площади. С огнем удалось справиться через 50 минут. К этому времени дом почти полностью выгорел. Угрозы для соседних строений не было.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

Во время разбора завалов на кровати обнаружили тело владельца дома. Мужчина, вероятно, погиб во сне. Накануне пожара его видели пьяным.

- Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. -Предварительно, к гибели человека привело курение в нетрезвом виде хозяина дома.

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