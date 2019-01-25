В Татарстане спящий мужчина заживо сгорел в своем доме

Страшная трагедия произошла в Пестречинском районе республики. В службу «112» позвонили жители села Богородское и сообщили, что из окон и из-под крыши дома их 54-летнего односельчанина валит густой дым. Зайти внутрь было невозможно – там все было заполнено тем самым дымом. Хозяина дома никто нигде не видел.

Фото: МЧС Татарстана

На место происшествия примчались пожарные. Уже на месте они обнаружили, что бревенчатый жилой дом горит открытым пламенем по всей площади. С огнем удалось справиться через 50 минут. К этому времени дом почти полностью выгорел. Угрозы для соседних строений не было.

Фото: МЧС Татарстана

Во время разбора завалов на кровати обнаружили тело владельца дома. Мужчина, вероятно, погиб во сне. Накануне пожара его видели пьяным.

- Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. -Предварительно, к гибели человека привело курение в нетрезвом виде хозяина дома.