2019-01-24T14:25:10+03:00
Общество

Tele2 предлагает лучшую цену

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Фото: Теле2.Фото: Теле2.
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Мобильный оператор Tele2 стремится предлагать выгодные по соотношению цены и наполнения тарифы. В их поддержку Tele2 запускает новую рекламную кампанию.

Действуя по «другим правилам», Tele2 всегда стремится предлагать своим абонентам лучшее соотношение цены и наполнения услуг. В поддержку тарифных планов Tele2 запустила новую рекламную кампанию. Команда Tele2 предстает в роли спецагентов, которые завершают важную миссию. Mr Gadget, Светлая Голова и Трюкач эффектно прибывают в штаб-квартиру Tele2 – на упряжке хаски, спортивном байке и даже на парашюте. Спецагенты сообщают боссу, что успешно справились с заданием. Харизматичный лидер благодарит команду за работу, но уточняет, что миссии не суждено завершиться. Босс сообщает агентам: «Останавливаться на достигнутом не наша черта, гарантировать лучшие цены и дальше будет Tele2». Новое видео доступно в YouTube по ссылке.

В Татарстане Tele2 продвигает тариф «Мой онлайн». Всего за 290 рублей в месяц пользователи тарифа получают 15 Гб интернет-трафика и 400 минут. Клиентам также доступны неограниченные звонки в сети Tele2 по всей России, которые не расходуют основной пакет минут. Тариф действует в поездках по стране, как дома, и не требует дополнительных оплат.

Абоненты тарифа также получают безлимитный доступ к популярным соцсетям и мессенджерам. Кроме того, клиенты Tele2 пользуются уникальными сервисами, разработанными по «другим правилам». Так, абонентам доступен перенос остатков неизрасходованных услуг на следующий месяц. Они также могут делиться гигабайтами с другими клиентами и пользоваться WhatsApp и сервисами «Яндекс Карты», «Яндекс Транспорт» и «Яндекс Навигатор» при нулевом и отрицательном балансе.

Подробнее о тарифе «Мой онлайн» по ссылке.

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