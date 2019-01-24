Стоимость проезда в Казани подорожает уже с 3 февраля

Разговоры о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Казани велись давно. Правда, как говорится, у всех была своя. Перевозчики настаивали на росте тарифа. По их словам, дорожает все - топливо, комплектующие, вот и цена проезда должна возрасти, чтобы перевозки хоть как-то окупались.

У пассажиров было свое видение. Дескать, автобусы грязные, часто попадают в аварии, да и ходят порой не по расписанию, а вечером их и вовсе не дождешься, так и за что, спрашивается, переплачивать?

Впрочем, накануне Нового года стало окончательно ясно - проезд подорожает. Оставалось только дождаться утверждение новой цены. При обсуждении назывались разные цифры. Кто-то из перевозчиков даже предлагал поднять тариф вдвое - до 49 рублей.

Конечно, так резко взвинчивать цену никто не решился. Иначе люди просто бы перестали ездить общественным транспортом, а пересели бы в условные такси.

- Мы продолжаем возить льготников всеми видами общественного транспорта, а это большие расходы. При этом, цены на горюче-смазочные материалы растут. Если в городе хотят иметь развитую систему общественного транспорта, то повышение тарифов необходимо, оно неизбежно, - заявил накануне Нового года мэр Казани Ильсур Метшин.

В итоге новый тариф приняли еще в декабре 2018 года. Тогда утвердили, что за одну поездку во всех видах транспорта, будь то троллейбус, трамвай, автобус или метро, придется заплатить 27 рублей. Оставалось только дождаться точных сроков повышения стоимости проезда.

Растиражированное в ряде СМИ заявление, что проезд подорожает уже с 1 января, оказалось ложным. С начала 2019 года в городском транспорте можно было проехать за старые добрые 25 рублей.

Так вот, за эту сумму можно будет кататься в транспорте еще примерно полторы недели. Новый тариф в 27 рублей начнет действовать уже с 3 февраля. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации республики.

Таким образом, за наличный расчет сумма поездки во всех видах транспорта составит 27 рублей. При оплате транспортной картой стоимость будет чуть ниже - 25 рублей. Если же воспользоваться проездным на 100 поездок, то сумма каждой из них составит 18 рублей. При этом, полюбившейся многим горожанам проездной на 50 поездок решили ликвидировать.

Напомним, что последний раз проезд в казанском общественном транспорте дорожал весной 2016 года. Тогда стоимость возросла на четверть - с 20 до 25 рублей.