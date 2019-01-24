2019-01-24T17:25:48+03:00
Общество

Более 1,5 тысяч водителей Татарстана пожаловались на обман партнера «Яндекс.Такси»

По их словам, с конца декабря 2018 года им не выплатили зарплату на сумму порядка 20 миллионов рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Речь о деньгах, которыми клиента сервиса расплачивались по безналичному расчету.Речь о деньгах, которыми клиента сервиса расплачивались по безналичному расчету.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Более 1,5 тысяч водителей «Яндекс.Такси» из Казани и Набережных Челнов жалуются на обман со стороны одного из партнеров сервиса - компании «Лан-Гоу Групп». Соответствующие претензии они начали публиковать в социальных сетях.

- С конца декабря по настоящее время не выплачиваются заработанные деньги, те, которые были по безналу. Суммы разные от 2 000 до 35 000. Приблизительная общая сумма около 20 миллионов рублей. Сами же «Яндекс.Такси» являются всего лишь агрегаторами и не несут никакой ответственности, отправляя водителей разбираться с самим таксопарком. Печаль беда, - пишет один из пострадавших.

После он уточняет, что вопрос касается лишь тех денег, которые клиенты платили безналичным способом. Из другой жалобы становится ясно, что телефоны менеджеров таксопарка все время заняты – водителей игнорируют. Последним приходится искать поддержку и советы интернете. Не отрицают они и возможной забастовки, как метода получить свои деньги.

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