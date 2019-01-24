Разве можно оправдать убийство человека? : в Казани состоялась премьера фильма «Море соблазна»

В среду, 23 января, жители Казани смогли побывать на предпремьерном показе триллера и драмы по совместительству «Море соблазна». Мероприятие состоялось в кинотеатре «Алмаз Синема Порт».

Одну из главных ролей исполнил Меттью МакКонахи, чья игра безусловно заслужила аплодисментов. Он талантливо поселил в своем герое Джоне и преданного любовника, и одержимого рыбака, и отчаявшегося отца, и бывшего военного, и любителя выпить, и едва ли не психа.

Он и невероятные красоты острова Маврикий вместе с океаном – то, что не может не зацепить и не понравится. Помимо этого, зрителей не оставит равнодушным и сам сюжет, который становится полностью ясным лишь в конце фильма. Необычная подача – то, чего так часто не хватает современным фильмам. Так, фильм необычным образом рассказывает о насилии в семье, где муж бьет свою жену и пасынка.

Однако все не так однозначно. «Море соблазна» оказалось не без ложки дегтя, как говорится. В нем есть один значительный минус, от которого никуда не скрыться – его идея. Очень сложно объяснить, как на большом экране можно было оправдать убийство человека? Да, фильм полностью оправдывает убийство человека. Как можно понять и простить убийцу, даже если это подросток?

Помимо этого, сценарист, коим выступил Стивен Найт, своей работой сделал акцент на том, что в семье, где происходят подобные страшные события, виноват исключительно насильник. Да, дискутировать на эту тему можно очень долго, но ведь подобные фильмы могут увидеть и подростки, которые примут показанное в них как данность.

Однако фильм все-таки ориентирован на совершеннолетнюю, мыслящую аудиторию. Смотреть или не смотреть? Вы не потратите время зря, если насладитесь актерской игрой, поворотами сценария, музыкой, океаном и пейзажами. Главное помните, что человечка жизнь бесценна, и никто не в праве ее отнять.