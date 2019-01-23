2019-01-23T14:19:40+03:00
Общество

"Пускай покушает тоже, жалко что ли?": На фуд-корте в популярном казанском ТЦ посетители обнаружили мышь

Горожане разделились на два лагеря: одни не видят в действиях грызуна ничего ужасного, а другие советуют автору видео срочно звонить в Роспотребнадзор [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В интернете появилось видео, снятое на не так давно открывшемся фуд-корте в одном из популярных торговых центров Казани. Внимание его автора привлекла живая мышь, которая бегала по полу между ногами посетителей, которые ели, сидя за столиками.

Видео с грызуном в главной роли вызвало неоднозначные комментарии жителей города. Так, одни считают, что животное просто проголодалось, и не видят в его действиях ничего ужасного, а другие советуют автору поста срочно звонить в Роспотребнадзор.

- Мышка просто заблудилась, случайно тут оказалась, а вы уже кричите, - укоризненно замечает некто Leo Kis.

- Да ладно, пускай покушает тоже, жалко что ли? - поддерживает грызуна Данил Дубровин.

- Если ты не идешь в трогательный зоопарк, то он сам к тебе придет, - шутит Анастасия Соловьева.

- Хиханьки да хаханьки вам. Когда несколько человек скопытятся от мыши-полевки, вам не до смеха будет. Гемморрагическая (мышиная) лихорадка, - отмечает казанец Исмагил Шариков.

- Кто-нибудь уже сообщил в роспотребнадзор? - спрашивает Nailya Mursalova.

Нашлись, к слову, среди комментаторов и те, кто не удивился таким "обитателям" популярного торгового центра.

- Они там и были всегда, просто мыши как подростки современные - инстинкт самосохранения отсутствует напрочь! - считает интернет-пользователь под ником White Star.

- Там и без фуд-корта нынешнего было мышей достаточно. А теперь им стало еще проще туда проникать, - пишет Глеб.

Стоит отметить, что грызуны переносят десятки различных болезней. Среди них чума, туляремия, брюшной тиф, ящур, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, бешенство, холера, дизентерия, туберкулез и бруцеллез.

Дойдет ли видео до соответствующей службы пока сказать сложно, но судя по количеству возмущенных горожан кажется, что проверка торговый центр все-таки ждет.

Мышь на фудкорте.

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