2019-01-23T11:03:40+03:00
Общество

Татарстанская певица умерла прямо на сцене на глазах у сотен зрителей

Несчастный случай с Фанией Халиулловой произошел во время концерта в ульяновском Димитровграде [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба Министерства искусства и культурной политики Ульяновской областиФото: пресс-служба Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области
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Руководитель татарского коллектива художественной самодеятельности «Неугасимые звезды» и ансамбля «Карлыгач» Фания Халиуллова скончалась 20 января во время концерта в Димитровграде. Ей было 53 года.

Известно, что несчастный случай произошел в дворце культуры «Восход». Там артистка открывала концерт своего коллектива. Женщина исполняла песню «Елама, ярсыма», когда внезапно упала без чувств, сообщает dimgrad24.ru. Момент внезапоной смерти зрителям удалось заснять на видео.

Руководитель татарского коллектива «Неугасимые звезды» упала на сцену без чувств во время исполнения песни.соцсети

Спасти Фанию Халиуллову не удалось. По одной из версий, причиной смерти стала остановка сердца.

- Она навсегда запомнится неуемной жизненной энергией, жизнерадостностью и душевными качествами. Светлая память прекрасному педагогу, талантливой исполнительнице и бессменной ведущей национальных татарских праздников, - написано в сообщении министерство искусства и культурной политики Ульяновской области.

Фания Халиуллова была не только педагогом и руководитель музыкальных ансамблей. Она являлась также популярной ведущей национальных татарских праздников, проходивших в Димитровграде. Известно, что долгие годы Халиуллова отдала работала педагогом по музыке в школе №22 имени Габдуллы Тукая.

Прощание с артситкой состоялась накануне, 22 января, в селе Филипповка Мелекесского района Ульяновской области.

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