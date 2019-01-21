Соцсети: в Казани ребенок выбросил собаку с 14 этажа

В субботу, 19 января, в Казани на улице Айарата Арсланова у дома №6 прохожие обнаружили собаку. Она была в тяжелом состоянии и еле дышала. По одной из версий, ее с 14 этажа высотного дома выбросил ребенок. Животное вовремя заметили местные жители и отвезли его в ближайшую ветеринарную клинику.

- Приехав в ветклинику, выяснилось, что у Джесси отек мозга, перелом таза, предположительно разрыв диафрагмы (воздух в полости) повреждение мочевого, либо мочеточников и матки. Мочится собака с примесью крови, - рассказывает автор поста в интернете.

После он добавляет, что УЗИ выявило у собаки ушибы, гематомы и подозрение на почечную недостаточность.

Корреспонденту "КП-Казань" удалось связаться с женщиной, которая первой заметила беспомощное животное, лежащее под окнами домов.

- Я не желала огласки в СМИ, если честно, просто хотела доброе дело сделать и собаку спасти, - признается Ирина, проживающая в том же доме в Кировском районе города.

Женщина прогуливалась, когда увидела Джесси на снегу. Не раздумывая, она попросила соседей о помощи, и вместе они отвезли собаку в клинику.

- Первичное обследование, рентген, манипуляции и ночной стационар обошлись в 5 тысяч рублей. Помимо этого нужны были деньги на лекарства и дальнейшее лечение Джесси. Благо нам в этом помогли горожане. Люди начали скидывать деньги. Суммы приходили небольшие, но в большом количестве. В итоге собака будет жить, - рассказывает "Комсомолке" Ирина.

Фото: соцсети

Как выяснилось, информация о ребенке, который выбросил животное из окна 14 этажа не точная. Так, никто из соседей точно не уверен, как травмировалось животное. Травмы, возможно, и наводят на мысль о падении с высоты, но с такой ли гигантской?

- В ситуации сейчас разбирается полиция, а я лишь слежу за бедной собакой. Ее состояние сейчас, кстати, удовлетворительное, но она все еще находится в клинике, - сообщает наша собеседница.

По словам Ирины, все собранные деньги, которые останутся после полного восстановления животного, она отдаст на благотворительность. Сейчас сбор средств закрыт.