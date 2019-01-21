Песня Майоне, буллит Билялетдинова и Сычев на льду: Чем запомнился матч звезд КХЛ в Казани

В Казани состоялся настоящий праздник для любителей хоккея – Мастер шоу и Матч звезд КХЛ. Как только не развлекали зрителей «Татнефть Арены» на этих выходных. Но обо всем по порядку.

Маскоты клубов развлекали зрителей все мероприятие.Фото: Алина НИЗАМОВА

Звездный уикенд прошел в формате турнира между сборными четырех дивизионов. Так, в субботу четыре команды соревновались между собой в шести конкурсах хоккейного мастерства. До предыдущего года в Мастер шоу был конкурс «Самый эффектный буллит», в котором хоккеисты стараются максимально удивить зрителей, например, выехав на лед с зажженной клюшкой или в тележке из супермаркета.

Казанцы приходили на праздник семьями.Фото: Алина НИЗАМОВА

ТАНЕЦ, КАК ОТВЛЕКАЮЩИЙ МАНЕВР

В этом же году спортсмены удивляли на конкурсе «Надежная защита». Суть испытания – пробить вратаря соперника. Так, в начале конкурса вратарь дивизиона Боброва Юлиус Гудачек вместо того чтобы отбить шайбу Николь Чупковой, недавно выходившей на лёд в Матче Звезд ЖХЛ, закружился с ней в танце.

Юлиус Гудачек закружился в танце с Николь Чупковой.Фото: Алина НИЗАМОВА

Затем к воротам Якуба Коваржа из дивизиона Харламова направился Илья Михеев из дивизиона Чернышева. Но не один, а с бывшим футболистом сборной России Дмитрием Сычевым. И не с шайбой, а с футбольным мячом.

Илья Михеев и Дмитрий Сычев.Фото: Алина НИЗАМОВА

Когда настало время пробивать вратаря дивизиона Чернышева, на льду появились два Мэтью Майоне в майках дивизиона Боброва. Как оказалось, один из них – переодетая Дарья Миронова, тренер команды дивизиона Харламова. С гитарой в руках они закружили в танце под Бременских музыкантов Игоря Бобкова и забросили шайбу.

Мэтью Майоне и Дарья Миронова закружили Игоря Бобкова в танце и забросили шайбу.Фото: Алина НИЗАМОВА

«В РИГЕ ПРИСТУПАЮТ К ПОДГОТОВКЕ ШОУ МАЙОНЕ»

В конкурсе «Эстафета хоккейного мастерства» голкипер дивизиона Тарасова Константин Барулин выехал на лед в цилиндре и во фраке, натянутом на вратарскую форму. Бурную реакцию зрителей вызвало такое эффектное дефиле «чаплинской» походкой.

Константин Барулин.Фото: Алина НИЗАМОВА

– Мне кажется, что я взрослею, выгляжу солиднее, нужно соответствовать. Костюм - нечто похожее на Чарли Чаплина, но я сам по себе. Главный инициатор всех идей – супруга Наталья. Главное, что болельщики были довольны. Казань как всегда радует своим позитивным настроением и настраивает хороший лад, – поделился Константин Барулин.

Никита Михайлов делает селфи с болельщиками.Фото: Алина НИЗАМОВА

В перерыве между конкурсами к Мэтью Майоне снова в руки попала гитара. Но на этот раз, звучащая по-настоящему. Хоккеист рижского «Динамо» сыграл и сам исполнил песню, не оставив никого из присутствовавших равнодушным. Вот что значит, талантливый человек – талантлив во всем.

Мэтью МайонеФото: Алина НИЗАМОВА

– Это была песня Ho Hey одной из моих любимых групп The Lumineers, я захотел спеть её, надеюсь, что всем понравилось. Музыка – это моё хобби, в своё свободное время играю, в Риге у меня есть акустическая гитара. Мы получаем здесь удовольствие, нужно, что-то показывать болельщикам, кроме хоккея, - рассказал Мэтью.

Мэтью Майоне.Фото: Алина НИЗАМОВА

– Я знал, что Мэтью – веселый парень, но не знал, что у него такой хороший голос! Он преподнёс сюрприз всем. Думаю, что в Риге уже приступают к подготовке его шоу, сезон закончится, и его явно будут ждать несколько концертов, – сказал Лаурис Дарзиньш, капитан рижского «Динамо» и нападающий дивизиона Боброва.

В раздевалке дивизиона Харламова.Фото: Алина НИЗАМОВА

Ну а победа в Мастер-шоу КХЛ досталась команде дивизиона Чернышёва, набравшей наибольшее количество очков по результатам всех конкурсов.

Наставники команды дивизиона Чернышева Боб Хартли и Мария Басс.Фото: Алина НИЗАМОВА

ВОССОЕДИНЕНИЕ ЛЕГЕНДАРНОЙ ТРОЙКИ

После мини-турнира зрителей ждала ветеранская игра между «Ак Барсом» и КХЛ, долгожданное воссоединение легендарной тройки нападения «барсов». Спустя 10 лет за казанцев вышли на лед Данис Зарипов, Сергей Зиновьев и Алексей Морозов. Сейчас только Зарипов продолжает карьеру, играя за «Ак Барс».

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс».Фото: Алина НИЗАМОВА

Кроме них, за команду, которой руководил тренер «барсов» Зинэтула Билялетдинов, играли другие известные в прошлом хоккеисты: Рафик Якубов, Алмаз Гарифуллин, Александр Степанов. Отметим, что также в составе нашлось место мэру Казани Ильсуру Метшину и вице-президенту питерского СКА Роману Ротенбергу. В команде ветеранов КХЛ играли Алексей Яшин, Максим Сушинский, бывший президент КХЛ Александр Медведев и другие.

По ходу встречи гости лидировали в счет 4:1, но ветераны «Ак Барса» забросили 7 шайб подряд и выиграли. Из вышеназванной тройки отличились Морозов и Зиновьев. Также голы на свой счет у победителей записали Метшин и Ротенберг.

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс».

– Как долго не играли своей тройкой? Три года. В последний раз собирались как раз здесь, в Казани, но в старом дворце на благотворительном матче. Потом возможности уже, к сожалению, не было. Соперник не давал нам долго нащупать старые связи, но как только это удалось – сразу начали забивать. Конечно, эмоции – не передать словами, когда услышал песню про Морозова после своего гола. Вспомнил лучшие годы карьеры. Такие моменты никогда не забываются, – поделился Алексей Морозов.

Алексей Морозов и Данис Зарипов.Фото: Алина НИЗАМОВА

БИЛЯЛЕТДИНОВ: «БУДУЧИ ИГРОКОМ, БУЛЛИТЫ НЕ ИСПОЛНЯЛ»

Во второй день хоккейного праздника в Казани состоялся сам Матч звезд. Он состоял из двух полуфинальных матчей и двух игр за места. Так, одним из самых запоминающихся событий вечера случился во время первого матча дивизионов Чернышева и Харламова.

Победу в первом полуфинале одержала команда дивизиона Чернышёва.Фото: Алина НИЗАМОВА

Судьи определили нарушение численного состава у соперника и назначили штрафной бросок. А исполнять его вышел никто иной, как тренер «Ак Барса» и дивизиона Харламова Зинэтула Билялетдинов. И хоть вратарь Юха Метсола отбил бросок мэтра, болельщики всеравно радостно поддержали подобный сюрприз.

Буллит Зинэтулы Билялетдинова.Фото: Алина НИЗАМОВА

– Что обычно делаю с тем, кто не забивает буллит? Беседую. Говорим о том, чтобы человек поработал и в следующий раз реализовал свою попытку. Что касается моего буллита, то это мой ассистент Дарья Миронова помогла принять решение, – с улыбкой рассказывает тренер, – Да мне и самому захотелось. Думаю, в плане зрелищности это выглядело неплохо. Сам я, будучи игроком, буллиты не исполнял, поскольку играл в обороне. Да и другие игроки были, нападающие, они забивали и забивали здорово. Мне очень нравится атмосфера на Матче Звезд, столько людей пришло, болеют, это интересно всем. Праздник организован на очень высоком уровне, все получили удовольствие. Ребята хоккеисты отдохнули, несмотря на то, что сейчас в чемпионате очень сложный период.

Зинэтула Билялетдинов.Фото: Алина НИЗАМОВА

– Всегда мы выходим на лёд побеждать, но это спорт, и поражения даже в таких матчах неприятны. Хотя, больших поводов для расстройства нет. Мы старались, хотели выиграть, но не все моменты получилось реализовать. Надо было потренировать Зинэтулу Хайдяровича на исполнение буллитов? Да он хорошо пробил. Просто у вратаря оказались слишком большие щитки, – весело рассказал Данис Зарипов.

Данис Зарипов.Фото: Алина НИЗАМОВА

ДИВИЗИОН ЧЕРНЫШЕВА – ДВАЖДЫ ПОБЕДИТЕЛЬ

Но в итоге победу в первом полуфинале одержала команда дивизиона Чернышёва со счётом 5:3. А вторым финалистом стала команда дивизиона Боброва.

Дивизион Харламова.Фото: Алина НИЗАМОВА

В матче за третье место Данис Зарипов совершил настоящий джентельменский поступок. Он забросил шайбу, но усомнился в правильности гола и сам запросил у рефери видеоповтор.

Ларс Юханссон и Миро Аалтонен.Фото: Алина НИЗАМОВА

Судьи гол отменили, но позже команда дивизиона Харламова победила, реализовав три буллита из трех.

команда дивизиона Харламова победила, реализовав три буллита из трех.Фото: Алина НИЗАМОВА

А в финальной схватке дивизион Чернышева обыграл дивизион Боброва со счетом 4:3.

Сергей Широков и Мэтью Майоне.Фото: Алина НИЗАМОВА

Хоккеисты порадовали зрителей не только игрой. Так, Кирилл Капризов после награждения порадовал юную болельщицу и подарил ей свою клюшку.

Кирилл Капризов подарил юной болельщице свою клюшку.Фото: Алина НИЗАМОВА

А после финального матча Юха Метсола вышел на лед со своими очаровательными дочками.