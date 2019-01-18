Житель Колумбии набил на спине герб Татарстана в память о чемпионате мира по футболу

Брайан Бадильо живет в городе Барранкилья, что в Колумбии, и очень любит футбол, а с недавнего времени и Россию. Страсть к последней загорелась в сердце мужчины после Чемпионата мира по футболу, который прошел в России в минувшем году. У Брайана есть традиция – отражать на коже главные события в жизни. Так, на его спине появилась татуировка с изображением карты России. На ней гербами выделены четыре города: Казань, Москва, Самара и Саранск.

Фото: instagram.com/bryanbg1024

- Я не мог отпустить этот год, поэтому отразил одно из лучших событий в моей жизни. Спасибо России! – подписал фотографию своей татуировки Брайан в Instagram.

Слова благодарности есть и на спине мужчины, причем не на испанском, а на "великом и могучем". Чуть выше карты набито: «Спасибо Россия. Лучший кубок мира». В общей сложности процесс создания татуировки занял 10 часов.

В интервью Sports.ru колумбийский фанат признался, что в летнем путешествии ему больше всего понравилось дружелюбие русских людей. Раньше Брайан думал, что в России все «сухие и серьезные», но с радостью изменил свое мнение.

Фото: instagram.com/bryanbg1024

- Еще вы гордитесь своей культурой и историей. Каждый день в России был для меня приключением – общался с болельщиками и менялся футболками. Я выбрал такой размер татуировки, чтобы отразить города, в которых был, где я был счастлив, где я видел свою любимую сборную, – рассказывает Бадильо.

Фото: instagram.com/bryanbg1024

Брайн работает поваром и сильно экономил, чтобы приехать на спортивное мероприятие в чужую страну.