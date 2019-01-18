2019-01-18T13:06:30+03:00
Общество

Пассажирский самолет, летевший из Москвы, сделал 16 кругов над Казанью перед тем как приземлиться

Из-за метели лайнеру пришлось сделать вынужденную посадку в Нижнем Новгороде, а весь полет занял около 6 часов
Елизавета МАКАРОВА
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Фото: Алина НИЗАМОВА.Фото: Алина НИЗАМОВА.
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Экстримальным для пассажиров получился перелет из Москвы в Казань. 16 января в 17.05 "Боинг" вылетел из "Шереметьево" и взял курс на столицу Татарстана. Впрочем, погодные условия не позволили лайнеру добраться до Казани. Сильный боковой ветер вынудил пилотов посадить самолет в Нижнем Новгороде.

В аэропорту "Стригино" "Боинг" находился полтора часа. Вылететь в Казань удалось только в 19.36. Впрочем, добраться до столицы Татарстана оказалось труднее, чем в обычные дни. В Казани шел сильный снег. Посадить самолет в таких условиях крайне сложно. В результате пилотам пришлось несколько часов кружить вблизи столицы Татарстана. Если верить данным с сайта Flightradar24, "Боинг" сделал 16 кругов.

Фото: скриншот Flightradar24.

Фото: скриншот Flightradar24.

Приземлился самолет только в 22.51. Таким образом, общая дорога из Москвы в Казань заняла практически 6 часов. Это при том, что в среднем самолет долетает из "Шереметьево" в столицу Татарстана за полтора часа.

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