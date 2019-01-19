2019-01-19T14:40:05+03:00
Дом. Семья

Ветеринары в Татарстане передали кошку, оставленную на лечение, другим людям

Хозяйка пропавшей домашней любимицы разыскивает ее по всей республике
Лика ИСАЕВА
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Иске пропала из ветеринарной клиникиИске пропала из ветеринарной клиникиФото: из личного архива
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У жительницы поселка Васильево Зеленодольского района Юлии Анохиной заболела домашняя кошка Иске. Двухлетняя метиска шотладской вислоухой никогда не болела, но вдруг на шее животного хозяева обнаружили лысое пятно. Кошку сразу отвезли в ветеринарную клинику в ближайший Зеленодольск, и там ветврач сразу, без анализов и просвета спецлампой, поставила диагноз: "Лишай!"

Иске посоветовали оставить в клинике для лечения, мол, болезнь передается даже людям, а тут она будет под контролем, и ее вылечат. За лечение и пребывание в ветстационаре с Юлии взяли 2,5 тысячи рублей.

- Никаких договоров не оформляли, сказали, заехать через пару дней, там все и составим, - вспоминает теперь женщина. - Но был Новый год, и визит к ветеринару мы отложили. Звонили каждый день, и нам говорили, что с кошкой все в порядке, лечение продолжается.

Несколько дней после Нового года Юле по телефону ветврач уверяла, что нужды приезжать пока нет, лечение еще не закончено. Вот только в душе женщины поселилась тревога: однажды знакомые скинули в соцсетях объявление - пропала кошка, просим нашедшего ее обратиться в ветклинику. И адрес, где несколько дней назад женщина оставила свою любимицу. По приметам - она сама, Иске.

- Я позвонила снова ветврачу и в лоб спросила: "Где моя кошка?", - плачет Юлия. - Сначала мне сказали, что ее передали другим владельцам, типа сочли, что мы ее оставили для того, чтобы найти новую семью. Но мы-то ее оставляли лечить! Я потребовала контакты этой новой семьи, куда якобы отдали Иске. Мне их долго не давали.

Ветврач заявила хозяйке, что нашли кошке другую семью Фото: из личного архива

Ветврач заявила хозяйке, что нашли кошке другую семьюФото: из личного архива

Юля сама разместила объявление, что просит отозваться людей, которым из ветклиники в Зеленодольске передали кошку. В комментариях ей снова рассказали об объявлении о пропаже животного и поиске его ветеринарами этой кликники. С ветврачом снова поговорили, и она призналась, что кошка Юлии пропала из клиники через два дня после того, как владелица оставила ее на лечение.

- Понимаете, наша кошка уже несколько дней была беспризорной, на улице, а нас уверяли, что лечение продолжается! - возмущается женщина. - Столько времени было потеряно! Ветврач, наверное, испугалась, что я обращусь в полицию, и перевела мне на карту 2,5 тысячи рублей. Иске мы ищем до сих пор всей семьей, со знакомыми. Кошка - член нашей семьи, мы ее очень любим и хотим, чтобы она вернулась домой.

Если кто-то знает, где находится Иске, сообщите в редакцию Фото: из личного архива

Если кто-то знает, где находится Иске, сообщите в редакциюФото: из личного архива

Поиске кошки Иске продолжаются. Если вы видели эту кошку, то сообщите об этом в редакцию "КП-Казань".

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