Тысячи казанцев окунулись в ледяную воду на Крещение

19 января верующие Татарстана отмечают один из великих и наиболее значимых праздников православной церкви – Крещение Господне. Главное мероприятие – традиционное богослужение – прошло ночью в Раифском монастыре. Литургию в Троицком соборе совершил митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

Фото: пресс-служба Казанской епархии.

После Божественной литургии состоялся крестный ход на берегу Раифского озера, где создали ледяной городок и крестообразную купель. Под звон колоколов Феофан освятил воду иордани. После этого желающие могли набрать крещенской воды и совершить погружение в ледяную купель.

Крещение Господне в Казани.Фото: Алина НИЗАМОВА

– Я хочу поздравить всех православных с этим великим праздником. Посетите в эти дни храмы, наберите святой воды. Окропляйте и освящайте ею свои жилища, в течение года употребляйте эту воду натощак. Помните, что эта святая вода становится цельбоносной, если в вашем сердце есть вера, - пожелал всем собравшимся митрополит.

Освещение воды на Казанке у храма Нерукотворного образа Христа Спасителя и на Волге у Никольской церкви.Фото: Алина НИЗАМОВА

А вечером в 19.00 небо над Раифским озером и монастырем озарится залпами традиционного праздничного салюта.

Крещение Господне в Казани.Фото: Алина НИЗАМОВА

В сам же праздник Богоявления в Казани освятили воду в 4 водоемах. Так, две проруби расположены на озере Верхний Кабан - напротив кафе, а также рядом с домом № 54 на улице Борисковская.

Крещение Господне в Казани.Фото: Алина НИЗАМОВА

Также искупаться можно на Казанке у храма Нерукотворного образа Христа Спасителя и на Волге у Никольской церкви. Это в два раза меньше, чем в Зеленодольском районе, где доступны 8 официальных купелей. Искупаться можно будет вплоть до 21 числа.

Казанцы приходили к купели семьями.Фото: Алина НИЗАМОВА

Правопорядок и безопасность крещенских купаний обеспечивают сотрудники полиции, медики и спасатели. По данным МЧС Татарстана, на местах празднования работают свыше 900 сотрудников ведомств и 238 единиц техники.

На местах празднования работают свыше 900 сотрудников ведомств.Фото: Алина НИЗАМОВА

Примечательно, что 19 января казанцев радуют благоприятные для купания погодные условия – столбики термометров показывали 0 градусов. Местами температура в местах купания вовсе достигала до +1, если верить гаджетам. Для сравнения, в прошлом году желающим окунуться приходилось противостоять более стойким морозам. На прошлое крещение к вечеру температура опускалась до 15 градусов.