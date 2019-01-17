2019-01-17T15:26:28+03:00
Общество

В Татарстане в 2018 году отмечен рост количества детей, пострадавших в ДТП

Об этом было сообщено во время заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения
Лика ИСАЕВА
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кабмине Татарстана состоялось заседание правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Главная тема которого стали итоги 2018 года.

- В Татарстане с 2013 года сохраняется тенденция по снижению количества ДТП, погибших и пострадавших в них людей, - заявил глава ГИБДД республики Ленар Габдурахманов. - По итогам 2018 года количество происшествий снизилось на 110 фактов, число погибших – на 49 человек, пострадавших – на 82.

По мнению Габдурахманова, в республике темпы сокращения числа погибших при ДТП одни из самых высоких как в России, так и в Приволжском федеральном округе.

При этом в Татарстане поставлена амбициозная задача к 2030 году - достижение нулевой смертности в ДТП. Для того, считает глава республиканского ГИБДД, в том числе, нужно повысить безопасность пешеходной инфраструктуры, разделить встречные потоки автомобилей барьерами, а также уделить особое внимание профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

- К сожалению, по итогам 2018 года зафиксирован рост всех показателей аварийности с участием детей, - в то же время отметил Габдурахманов. - На дорогах республики зарегистрировано 587 ДТП, в которых 18 детей погибли и 609 получили ранения. По сравнению с прошлым - 2017 годом, произошло увеличение на три ДТП с участием детей, и на три аварии со смертельным исходом, а с травмированными - на один случай. Особую тревогу вызывает рост аварийности с детьми-пешеходами. Доля таких ДТП составила 49% от всех аварий с участием несовершеннолетних. Зафиксирован семикратный рост числа погибших детей-пешеходов.

Кроме того, отметил глава ГИБДД республики, и проблемы, связанные с перевозкой детей на автотранспорте.

- Несмотря на снижение всех показателей аварийности с участием детей-пассажиров, потеряны жизни 9 детей, а 270 получили травмы, - отметил Габдурахманов.

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