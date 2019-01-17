В Чувашии главврач онкодиспансера призналась в злоупотреблении на более чем 51 миллион рублей

Уголовное дело о превышении должностными полномочиями, где главным фигурантом является главврач Республиканского онкодиспансера Чувашии Лидия Воропаева, передано в суд.

Напомним, Лидию Воропаеву задержали в своем кабинете в сентябре 2018 года. Женщину заподозрили в махинации с дорогим медицинским оборудованием, чью закупку она и курировала. На сопутствующие несостыковки в этом процессе обратили внимание сотрудники ФСБ Чувашии.

Воропаеву в рамках возбужденного уголовного дела под стражу брать не стали, ограничились домашним арестом. Тем временем следователи тщательно проверяли все факты.

Они в итоге выяснили, что в 2016 году главврач подписала документы на поставку в возглавляемый ею онкодиспансер дорогого медицинского оборудования на сумму более 8,2 миллиона рублей. При этом женщина знала, что это оборудование не прошло обязательную регистрацию в Росздравнадзоре, но, тем не менее, подписала акты приема аппаратуры.

Второй эпизод, вменяемый Воропаевой, касается госконтракта на 6 миллионов рублей. Речь идет о поставке двух рентгеновизионных установок для местных больниц. К тому же, согласно материалам уголовного дела, эта же фирма, что привезла оборудование в 2016 году, поставила программное обеспечение, которое также не было утверждено Росздравнадзором.

Но Воропаева снова подписала документы о соответствии условиям госконтракта, после чего потребовала от подчиненных перечислить 26 миллионов рублей поставщику. Позже выяснилось, что из-за действий Воропаевой в одну из больниц купили неисправный рентгеновский маммографический аппарат. Стоимость его оказалась явно завышенной, но и тогда главврач отказалась взыскивать штраф с поставщика.

Во время следствия подсчитали ущерб республиканскому бюджету, причиненный действиями Лидии Воропаевой. Он превысил 51 миллион рублей.

Во время следствия главврач свою вину признала и заключила досудебное соглашение с ходатайством о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Женщине грозит лишение свободы сроком до 10 лет.