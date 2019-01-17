2019-01-17T14:42:08+03:00
Общество

В Татарстане росгвардейцы спасли жертву ДТП, выкопав ее из снега

У девушки была практически оторвана нога. Если бы не спецназовцы, то врачам не удалось бы спасти конечность. Операция длилась 10 часов [фото]
Лика ИСАЕВА
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Спасти девушку спецназовцам помог опыт, полученный во время командировок на Северный Кавказ. Фото: Росгвардия ТатарстанаСпасти девушку спецназовцам помог опыт, полученный во время командировок на Северный Кавказ. Фото: Росгвардия Татарстана
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Трое военнослужащих спецназа Росгвардии - прапорщик Руслан Жалмуханов, сержант Николай Кротов и младший сержант Денис Максимов, возвращались в часть с полевых занятий. Ехали на служебном «Урале»

Погода была суровой – сильные метель и снегопад. Проезжую часть трассы «Казань-Оренбург» было видно только вблизи. Тем не менее, проехав село Среднее Девятово, сотрудники Росгвардии смогли разглядеть оказавшийся в кювете легковой автомобиль, а после и людей около него. Спецназовцы остановились, чтобы помочь.

Выяснилось, что водитель машины набрал пассажиров через приложение «Бла-бла-кар». Во время пути легковушку из-за непогоды вынесло с дороги в кювет, и она застряла. Автомобилист попросил всех выйти из салона, чтобы облегчить машину. В этот момент оказавшуюся на дороге 24-летнюю Таисию Андрюшину сбил проезжавший мимо автомобиль. Удар был такой силы, что девушку выкинуло в тот самый злополучный кювет.

Сотрудники Росгвардии смогли ее найти в сугробе и откопать из снега. Таисия получила тяжелый открытый перелом ноги - она была практически оторвана. Из-за ранения бедренной артерии девушка быстро теряла кровь.

Спецназовцы остановили ее, наложив жгут, и зафиксировали ногу. Делали это почти автоматически - подобный опыт у них был во время командировок на Северный Кавказ.

Оказав необходимую помощь девушке, спецназовцы соорудили из подручных средств носилки. На них они вынесли Таисию к дороге. Везти пострадавшую в больницу на служебном «Урале» росгвардейцы не решились - кузов холодный, а девушка уже бледнела и от холода, и от потери крови. Тогда бойцы остановили попутную «Газель» и сопровождали пострадавшую, пока не передали ее в руки врачей.

Таисии сделали сложную операцию, которая длилась 10 часов. Хирурги смогли спасти девушке ногу. По словам врачей, помогло и то, что первая медпомощь была оказана сотрудниками Росгвардии почти на профессиональном уровне.

За умелые и оперативные действия в экстренной ситуации командование воинской части поощрило военнослужащих грамотами и ценными подарками.

- Защитить человека, оказать помощь в критической ситуации и спасти жизнь – святая обязанность каждого мужчины, а тем более спецназовца Росгвардии, – отметил прапорщик Руслан Жалмуханов.

Сотрудников Росгвардии командование поощрило за совершенный поступок. Фото: Росгвардия Татарстана

Сотрудников Росгвардии командование поощрило за совершенный поступок. Фото: Росгвардия Татарстана

Напомним, в августе 2016 года военнослужащий этого же спецотряда Росгвардии Татарстана - Алексей Васильев, поймал падающую с 6-го этажа девочку.

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