2019-01-17T11:35:02+03:00
Происшествия

Под Казанью на трассе М-7 «Лада Ларгус» врезалась в грейдер: погиб один человек

По предварительным данным, одной из причин столкновения с многотонной спецтехникой стала плохая видимость из-за снегопада [фото, видео]
Лика ИСАЕВА
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Судя по всему, основной удар пришелся на водительское место. Фото: ГИБДД ТатарстанаСудя по всему, основной удар пришелся на водительское место. Фото: ГИБДД Татарстана
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В этот четверг на трассе М-7 «Волга» около деревни Киндери в Высокогорском районе Татарстана произошло жуткое ДТП.

По предварительным данным, водитель «Лады Ларгус» в условиях плохой видимости из-за снегопада и метели врезался в многотонный скребок грейдера.

У сидевшего за рулем не было шансов выжить. Фото: ГИБДД Татарстана

У сидевшего за рулем не было шансов выжить. Фото: ГИБДД Татарстана

- Водитель легковушки не учел сложную дорожную обстановку и не выбрал безопасную скорость, - сообщил «КП-Казань» собственный источник в правоохранительных органах.

В результате этой аварии на месте от полученных травм погиб водитель «Лады Ларгус».

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

Под Казанью на трассе М-7 «Лада Ларгус» врезалась в грейдер.соцсети

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