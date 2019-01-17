Под Казанью на трассе М-7 «Лада Ларгус» врезалась в грейдер: погиб один человек
В этот четверг на трассе М-7 «Волга» около деревни Киндери в Высокогорском районе Татарстана произошло жуткое ДТП.
По предварительным данным, водитель «Лады Ларгус» в условиях плохой видимости из-за снегопада и метели врезался в многотонный скребок грейдера.
У сидевшего за рулем не было шансов выжить. Фото: ГИБДД Татарстана
- Водитель легковушки не учел сложную дорожную обстановку и не выбрал безопасную скорость, - сообщил «КП-Казань» собственный источник в правоохранительных органах.
В результате этой аварии на месте от полученных травм погиб водитель «Лады Ларгус».
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.
Под Казанью на трассе М-7 «Лада Ларгус» врезалась в грейдер.соцсети
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