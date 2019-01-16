2019-01-16T15:07:32+03:00
Спорт

Свадьба талисманов и хоккей в валенках: что ждет казанцев на Неделе Звезд Хоккея-2019

19 и 20 января Казань примет звездный уикенд КХЛ. «Комсомолка» расскажет, чем на празднике хоккея удивят болельщиков еще до выхода спортсменов на лед.
Алина НИЗАМОВА
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Фото: пресс-служба КХЛ.Фото: пресс-служба КХЛ.
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Не успели в Нижнекамске пройти Кубок Вызова МХЛ и Матч Звезд ЖХЛ, на подходе еще одни насыщенные хоккеем выходные, но на этот раз – в столице Татарстана. На празднике болельщики смогут не только увидеть главных звезд КХЛ, но и опробовать множество подготовленных развлечений.

Раньше чем у всех суббота начнется у талисманов клубов – в 10 утра они приглашены на свадьбу енотов на площадке у центра семьи «Казан». Да-да, свои отношения узаконят талисман Детской следж-хоккейной лиги Енот Фырк и его возлюбленная - прекрасная енотиха Фанни. А через час маскоты собираются в парк Чёрное озеро, чтобы провести время с жителями и гостями Казани на катке, а также разыграть билеты на Мастер-шоу. В воскресенье же у талисманов особенная миссия – они посетят Социальный приют для детей и подростков «Гаврош».

Фото: официальный сайт детской следж-хоккейной лиги.

Фото: официальный сайт детской следж-хоккейной лиги.

Также в субботу и воскресенье за 2,5 часа до старта Мастер-шоу и Матча Звёзд перед «Татнефть Ареной» откроется фан-зона. Там на сцене болельщиков будут развлекать диджеи, кавер-группы и танцевальные коллективы. Там же на открытой хоккейной коробке состоится мини-турнир среди талисманов клубов КХЛ, а в воскресенье там будут соревноваться воспитанники ДЮСШ «Ак Барс» и любительские команды.

Фото: пресс-служба КХЛ.

Фото: пресс-служба КХЛ.

В ожидании звездного шоу, гости праздника смогут, например, поиграть в снежки в ледовых крепостях, сразиться в хоккей в валенках, проверить силу своего броска, посмотреть выступления акробатов на снегоходах и мотоциклах на трамплинах. Всего на самой арене для зрителей подготовлено около 15 различных зон для активности. Так, например, можно будет принять участие в турнирах по настольному и аэрохоккею, а в фотозоне под названием «Хоккейная форма» можно будет примерить форму звездных дивизионов и взять автографы у участников Матча Звезд и легенд хоккея.

Ну а перед самым началом Мастер-шоу и Матча Звезд лед «Татнефть-арены» станет сценой для театральных представлений, объединенные общей идеей Сабантуя. Так, в субботу перед зрителями выступят одновременно несколько сотен артистов, а в воскресенье болельщики переместятся в необычный театр, который превратит площадку в огромный экран, а арену и зрительские трибуны – в единое театральное пространство, сообщили в пресс-службе КХЛ.

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс».

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс».

После Мастер-шоу в субботу состоится матч между сборными Татарстана и ветеранами КХЛ. Организаторы звездного уикэнда в Казани вернут болельщиков в прошлое, когда в «Ак Барсе» играла знаменитая тройка ЗЗМ: в составе сборной республики выйдут Данис Зарипов, Сергей Зиновьев и Алексей Морозов. Несколько лет они наводили страх на всех защитников и вратарей, против которых играли. Вместе они помогли выиграть «Ак Барсу» чемпионат России-2005/06, Кубок европейских чемпионов-2007 и Континентальный кубок-2008. В интервью официальному сайту КХЛ главный тренер «барсов» Зинэтула Билялетдинов несколько лет назад назвал их тройку «величайшей и уникальной».

Против них сыграют не менее статусные хоккеисты недавнего прошлого. В одной команде ветеранов КХЛ сыграют олимпийский чемпион Виталий Прохоров, чемпион мира и бывший капитан клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» Алексей Яшин и еще один триумфатор мирового первенства, а ныне президент омского «Авангарда» Максим Сушинский. Компанию им составит действующий хоккеист – финский нападающий подольского «Витязя» Миро Аалтонен.

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