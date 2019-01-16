Во время 8 этапа ралли Дакар-2019, который в данный момент проходит в Перу, очередные проблемы возникли у «КАМАЗ-Мастер». Так, грузовик Эдуарда Николаева застрял в песках, не проехав и первой дюны.

Несмотря на то, что решать вопрос экипаж принялся оперативно, на откапывание техники ушло порядка 55 минут.

Фото: скриншот

На кадрах видео, которое выложили в интернет организаторы ралли, видно, что трое членов команды всеми силами пытаются высвободить колеса грузовика из плена. Но трех человек экипажа оказалось недостаточно, чтобы быстро справиться с проблемой.

Кто знает, сколько бы потребовалось времени, если бы на помощь команде Николаева не бросился один из зрителей. Темнокожий, босой мужчина в одних шортах с радостью принял своеобразное участие в ралли.

Фото: скриншот

Местный житель принялся активно работать лопатой, помогая экипажу «КАМАЗ-Мастер» откопать гоночный грузовик. Когда все было сделано, неравнодушный зритель получил за свою помощь подарок в виде совместного фото с пилотом из Татарстана.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/686529" frameborder="0"></iframe> На Дакаре-2019 зритель помог экипажу «КАМАЗ-Мастер» откопать грузовик из песчаной ловушки. Автор: dakar.com.

В итоге этот инцидент с песчаной ловушкой привел к тому, что экипаж Эдуарда Николаева потерял первое место. Правда, расстраиваться «КАМАЗ-Мастер» все равно не пришлось – вместо Николаева в лидеры вышел его соратник по команде Дмитрий Сотников.

Этот "Дакар" богат на приключения у "КАМАЗ-Мастер". Так, грузовик Айрата Мардеева пришлось снять с гонок из-за трещин внутри блока цилиндров. А несколькими днями ранее экипаж Андрея Каргинова на полном ходу сбил выбежавшего на трассу зрителя и был дисквалифицирован. Пострадавший, правда, претензий к "КАМАЗ-Мастер" не имеет, а его брат даже извинился перед командой.