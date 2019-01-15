2019-01-15T17:35:29+03:00
Общество

Крещение-2019 в Марий Эл: Окунуться можно будет в 21 купель

В Йошкар-Оле оборудуют только одно место для погружений в ледяную воду
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Фото: Мария АНАНОВА.Фото: Мария АНАНОВА.
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В Марий Эл полным ходом идет подготовка к Крещению. Традиционно крещенские купания в республике будут проходить в ночь на 19 января. Всего в республике организуют 21 место для купания.

В местах, где будет открыты купели, установят освещение, организуют медицинские и спасательные посты. Для безопасности верующих пригласят сотрудников правопорядка.

«Комсомолка» публикует список мест, где можно будет окунуться в прорубь:

- 1 место в Йошкар-Оле (река Малая Кокшага, пляж «Центральный»);

- 1 место в Волжске (река Волга, возле аварийно-спасательной группы);

- 3 места в Волжском районе (село Помары - озеро Ош Куп; село Эмеково - озеро Яльчик; деревня Полевая - озеро Ватын Ер);

-3 места в Звениговском районе (село Кокшайск – река Волга, ул. Почтовая напротив церкви; город Звенигово – акватория Волги напротив улицы Гагарина 121а; село Кожласола - озеро Кожласолинское);

- 1 место в Козьмодемьянске (река Волга, напротив улицы Осипенко);

- 1 место в Юринском районе (река Волга около замка Шереметьева);

- 1 место в Горномарийском районе (село Троицкий Посад - устье реки Юнга);

- 1 место в Килемарском районе (посёлок Килемары - река Килемарка);

- 1 место в Куженерском районе (посёлок Куженер - река Немда; а также источники в селе Юледур и Тумъюмучаш);

- 3 места в Медведевском районе (пруд в Кузнецово, озеро Сурок в посёлке Сурок, река Южовка в деревне Юж-Сапарово, а также источники в Ежово и Корта);

- 3 места в Мари-Турекском районе (село Хлебниково - река Руянка, деревня Письменер, пруд в посёлке Мариец, а также купели в деревнях - Мамсинер, Ивская Вершина, Лесной, Нартас, Мари-Турек);

- 1 место в Оршанском районе (село Табашино, а также родники и купели в деревнях Б. Орша и Малый Кугланур и в селе Упша);

Источники и купели: поселок городского типа Морки и село Арино Моркинского района, деревня Йошкар-Памаш, д. Большие Ключи, деревня Тимино, деревня Шабаши, деревня Бахтино и деревня Токтарсола.

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