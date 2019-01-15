2019-01-15T17:23:01+03:00
Спорт

"За рулем была девушка, она дико кричала": Игрок казанского "Зенита" рассказал подробности аварии в Турции

Алексей Спиридонов рассказал, что девушку-водителя увезли на "скорой", а игроки команды спокойно добрались до отеля
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: скриншот.Фото: скриншот.
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Стали известны подробности серьезной аварии, которая произошла накануне в столице Турции Анкаре. Легковой автомобиль на полном ходу врезался в автобус, на котором ехали волейболисты казанского "Зенита", а затем столкнулся с полицейской машиной.

По данным турецких СМИ, водитель, находившейся за рулем легковушки, был пьян. Его госпитализировали. Правда, водитель пытался убежать из больницы, но полицейские смогли его поймать.

Любопытно, но, по словам волейболиста "Зенита" Алексея Спиридонова, за рулем злосчастного автомобиля находилась девушка.

- Автобус с нашей командой попал в ДТП в Анкаре, причем мы ехали в сопровождении полиции. Мы ехали по среднему ряду, справа вылетела машина, за рулем была девушка. Она по касательной врезалась в наш автобус и в машину полиции и перевернулась. Девушку увезли на скорой помощи в больницу, она дико кричала. Здоровья девушке! А с нами всё в порядке, мы добрались до отеля", - цитирует Спиридонова "Р-Спорт".

Отметим, что "Зенит" прилетел в Анкару на матч группового раунда Лиги Чемпионов против местного "Халкбанка". Матч состоится 16 января.

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