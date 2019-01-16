5-летняя «принцесса» из Казани стала лучшей моделью в конкурсе World Risings Stars 2019

В Тбилиси закончился ежегодный международный конкурс World Risings Stars 2019. В номинации «Модель» высшую награду получила 5-летняя участница из Казани Аиша Фролова. Девочка представила одежду известного татарстанского дизайнера Сюмбель Зиязовой – национальный костюм и белое пышное бальное платье.

Фото: instagram.com/frolovaaisha

«КП-Казань» удалось связаться с мамой Аишы Лолой, которая рассказала об увлечении дочери.

- Аиша занимается в школе «Маленьких принцесс Татарстана» уже полгода. Нам предложили, и мы приняли решение поучаствовать в международном конкурсе, а почему бы и нет? Мы и Тбилиси посмотрели – очень красивый город, в который мы обязательно еще вернемся. На подготовку к World Risings Stars 2019 у нас ушло полтора месяца, - рассказала «Комсомолке» Лола.

Фото из личного архива героя публикации

При этом, по словам матери маленькой модели, Аише без особого труда дались репетиции и сам конкурс. Лола это объясняет тем, что девочке нравится модная одежда. Кроме того, «принцесса» хорошо и много рисует.

Фото из личного архива героя публикации

В итоге в Тбилист Аиша Фролова получила не только высокие оценки жюри, но и предложения от известных грузинских дизайнеров. Девочка уже поучаствовала в одном из их показов. Получит ли это сотрудничество продолжение, покажет время.