Может взять интервью по-армянски и испечь чак-чак: На что готова одна из самых сексуальных журналисток страны ради работы с Билялетдиновым

Уже 20 января в Казани состоится одно из самых ярких событий в российском хоккее. Как известно команду дивизиона Харламова доверили тренировать наставнику казанского "Ак Барса" Зинэтуле Билялетдинову. Помогать же ему будет телеведущая Дарья Миронова.

Она опытный журналист, прекрасно знает хоккей, причём не только отечественный, но и заокеанский, не понаслышке. Помимо работы на телеканалах Матч ТВ и КХЛ ТВ она также ведет авторскую программу на Youtube. Свои лучшие мысли и фотографии Дарья регулярно выкладывает в свой "Инстаграм".

Фото: instagram.com/dmironova_sport/

Сейчас на ее страницу подписаны уже 44 тысячи человек, а почетатели ее творчества уже давно присвоили ей звание самой сексуальной журналистки России, по крайней мере из тех, кто работает в спортивной сфере.

Практика привлечения девушек-журналисток на тренерские мостики появилось на прошлогоднем Матче звезд. Тогда эксперимент удался и его решили продолжить. Миронова в прошлом году уже пробовала себя в качестве тренера и считает себя довольно требовательным специалистом.

Фото: КХЛ.

- Я не загадывала, каким тренером буду. В прошлом году познакомилась с командой и сразу спросила у ребят их мнения. «Пожёстче с нами!» - ответили они. Так что внешняя суровость и требовательность – это результат пожелания игроков. Один вообще сказал, что привык к строгой девушке, и дома его держат в «ежовых рукавицах», поэтому разрешил мне даже кричать. А вообще ребят это забавляло, а я по-женски подстроилась к ним. Так что визг, крик, страсть – это всё от души. А вот в раздевалке и вне камер я с ними была мягкой, просила: «Ну, пожалуйста, ну забейте!», - рассказала Миронова.

При этом, сама Дарья рассказала в интервью официальному сайту КХЛ. что хотела работать именно с Билялетдиновым.

Фото: instagram.com/dmironova_sport/

- Это большая удача и мечта, если хотите, что именно Зинэтула Хайдярович приглашен главным тренером «харламовцев». Ещё в январе 2014 года, сидя в пресс-ложе на игре «Нью-Джерси Девилз» - «Чикаго Блэкхокс», я не могла себе представить, что у меня будет шанс поработать на Матче Звезд КХЛ с таким человеком. Билялетдинов тоже был на том матче, я стеснялась попросить комментарий, даже поздороваться. Это казалось чем-то нереальным. Кто я, а кто Билялетдинов! Я помню своё первое интервью с Билялетдиновым. Это было в Екатеринбурге перед трансляцией матча «Автомобилист» - «Ак Барс». Я заикалась, волновалась. Но говорить с ним оказалось комфортно и легко, он хороший собеседник, со временем я убедилась, что всё не так страшно! В другой раз Зинэтула Хайдярович пришёл на предматчевое интервью и сразу же сам спросил: «Сегодня будут каверзные вопросы?». Рассмешил меня. Просто нужно уважать, прислушиваться и быть смелее. Важно создать располагающую атмосферу и для тренера. Впереди плей-офф! Так что сейчас у всех время моральной перезагрузки и праздника, - заявила Миронова.

Фото: КХЛ.

К слову, как рассказала журналистка, она готова к любым просьбам и поручениям со стороны Билялетдинова. Тем боле, опыта и навыков у не хватает.

- Даже если он поручит испечь чак-чак - сделаю! Доверие такого почетного специалиста надо заслужить! У нас в раздевалке точно не будет языковых барьеров. Недавно в трансляции я говорила с Андреем Алтыбармакяном по-армянски, так что на нашей скамейке лингвистика - первым номером! Всех поймём, всех выслушаем на любом языке мира. Двери в нашу тренерскую всегда открыты! - пояснила журналистка.

Фото: КХЛ.

Напомним, что Матч звезд КХЛ состоится в Казани, на "Татнефть Арене" 20 января. Начало матчей в 21:00.