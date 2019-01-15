Волейболисты казанского "Зенита" попали в ДТП в Турции - их автобус протаранил пьяный водитель

Игроки казанского "Зенита", которые сейчас находятся в Турции и готовятся к выездному матчу Лиги Чемпионов против местного "Халкбанка", попали в неприятное происшествие в Анкаре.

Как сообщает hurriyet.com, автобус, на борту которого и находились казанские волейболисты, угодил в массовое ДТП. Водитель легкового автомобиля на полном ходу врезался в автобус, а следом протаранил полицейскую машину.

Отмечается, что виновник аварии в момент совершения ДТП был пьян. Его с различными травмами доставили в больницу, но он попытался сбежать из медучреждения. Однако полицейским все же удалось задержать мужчину.

Что касается волейболистов "Зенита", то они не пострадали. Правда, возвращаться в отель им пришлось пешком.