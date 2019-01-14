Абоненты Tele2 в Татарстане в праздники использовали 1100 терабайт трафика

Tele2 подводит итоги работы сети в новогодние праздники. С 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года клиенты оператора в Татарстане совершили более 13 млн звонков общей продолжительностью 28 млн минут. Объем интернет-трафика в праздничные дни увеличился почти вдвое и превысил 1100 ТБ.

В новогоднюю ночь (с 18 часов 31 декабря 2018 года до 8 утра 1 января 2019 года) абоненты Tele2 в Татарстане сделали более 820 тысяч исходящих вызовов общей продолжительностью 1,7 млн минут. Наибольшее количество звонков было зафиксировано вечером 31 декабря, а не в первые часы нового года. Более 60% телефонных поздравлений пришлись на временной промежуток с 18 до 22 часов. За первый час нового года абоненты оператора совершили 145 тысяч звонков, а также отправили 36 тысяч текстовых и мультимедийных сообщений.

Интернет-трафик Tele2 в регионе в новогоднюю ночь вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти вдвое. Особенно активно абоненты Tele2 пользовались интернетом в первый час нового года, а также накануне вечером – 31 декабря с 18 до 22 часов. На этот период пришлась почти две трети использованного трафика.

В период с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года абоненты Tele2 совершили более 13 млн звонков общей продолжительностью 28 млн минут. Средняя длительность одного вызова составила 2,2 минуты. При этом основным каналом общения в новогодние каникулы жителей республики стал интернет: в эти дни абоненты Tele2 в регионе скачали более 1100 терабайт трафика, что почти вдвое превышает аналогичный показатель прошлого года.

Несмотря на популярность мессенджеров как основного канала для поздравлений, некоторые абоненты по-прежнему предпочитают писать SMS: в новогодние каникулы клиенты Tele2 в Татарстане отправили 1,7 млн сообщений.

Tele2

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам I полугодия 2018 года показатель NPS составил 44%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 15 п. п. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

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