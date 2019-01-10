"Может эта Гузель вообще знакомая Тагира?": участницы кастинга на роль девушки сына мэра Казани раскритиковали выбор победительницы

Результат кастинга на роль возлюбленной сына мэра Казани Тагира Метшина в фильме «Команда мечты» спокойно восприняли далеко не все его участницы. Напомним, что из сотен девушек, которые выложили свои фото в купальниках, победила одетая в платье 22-летний юрист Гузель Батыршина.

- Мы внимательно изучили все ваши фотографии, а также профили, чтобы выбрать ту девушку, которая максимально удачно и гармонично впишется в наш фильм. Нам важно и приятно, что участниц конкурса было очень много и мы в очередной раз убедились, что в нашей стране очень много талантливых, ярких и красивых девушек. Но! Мы должны были выбрать лишь одну единственную - нашу Агату, - пишут организаторы конкурса на официальной странице фильма.

Корреспондент «КП-Казань» связалась с одной из участниц кастинга Екатериной, чтобы узнать почему она считает, что актрису на роль выбрали несправедливо.

- Может эта Гузель вообще знакомая Тагира? Сам он из Казани, и она оттуда же. Совпадение? Не думаю. К тому же ею не выполнены все условия конкурса, - говорит Екатерина.

Напомним, сам Метшин-младший в видеообращении, рассказывая о правилах конкурса, отмечал, что его «сценической любовью» должна быть девушка в возрасте от 18 до 20 лет. Однако победительница оказалась на несколько лет старше. К тому же, Гузель на фото одета в красное платье, когда на всех ее соперницах - купальники.

На верхнем фото - Екатерина, на нижнем - Гузель

- Все это очень странно, я не довольна результатом, но фильм специально посмотрю. Очень интересно, как сыграет новоиспеченная «Агата» эту роль, - признается собеседница «Комсомолки».

Правда, по словам Екатерины, она также, как и Гузель, до появления информации о конкурсе вовсе не знала о наличии у мэра Казани старшего 23-летнего сына и не интересовалась личностью Тагира.

Тем временем негативные комментарии под постом, объявляющим имя счастливой обладательницы роли, только множатся.

- Могли найти лучше, но поздравляю девушку, - считает интернет-пользователь voskresla_

- Конечно, девушка казанская и парень этот казанский. Тут все понятно, - отвечает на это наша собеседница Екатерина, - Я написала ему (Тагиру Метшину - Ред.) это, а он меня в ЧС ("черный" список - Ред.) кинул. А это говорит о чем? Понимает, что несправедливо выбрали.

- По-моему, эта девушка по параметрам не подходит. Она старше 20 лет выглядит! - замечает некто aliya557.

Нашелся, правда, в комментариях под результатом конкурса человек, который порадовался за Гузель и посчитал ее достойной роли в фильме.

- Поздравляем! Красивая девушка! - пишет интернет-пользователь под именем el_lando.