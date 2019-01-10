2019-01-11T16:52:41+03:00
Общество

"Может эта Гузель вообще знакомая Тагира?": участницы кастинга на роль девушки сына мэра Казани раскритиковали выбор победительницы

В частности, они отмечают несоответствие победительницы критериям, которые ранее выдвигали организаторы конкурса [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: Инстаграм.Фото: Инстаграм.
Изменить размер текста:

Результат кастинга на роль возлюбленной сына мэра Казани Тагира Метшина в фильме «Команда мечты» спокойно восприняли далеко не все его участницы. Напомним, что из сотен девушек, которые выложили свои фото в купальниках, победила одетая в платье 22-летний юрист Гузель Батыршина.

- Мы внимательно изучили все ваши фотографии, а также профили, чтобы выбрать ту девушку, которая максимально удачно и гармонично впишется в наш фильм. Нам важно и приятно, что участниц конкурса было очень много и мы в очередной раз убедились, что в нашей стране очень много талантливых, ярких и красивых девушек. Но! Мы должны были выбрать лишь одну единственную - нашу Агату, - пишут организаторы конкурса на официальной странице фильма.

Корреспондент «КП-Казань» связалась с одной из участниц кастинга Екатериной, чтобы узнать почему она считает, что актрису на роль выбрали несправедливо.

- Может эта Гузель вообще знакомая Тагира? Сам он из Казани, и она оттуда же. Совпадение? Не думаю. К тому же ею не выполнены все условия конкурса, - говорит Екатерина.

Напомним, сам Метшин-младший в видеообращении, рассказывая о правилах конкурса, отмечал, что его «сценической любовью» должна быть девушка в возрасте от 18 до 20 лет. Однако победительница оказалась на несколько лет старше. К тому же, Гузель на фото одета в красное платье, когда на всех ее соперницах - купальники.

На верхнем фото - Екатерина, на нижнем - Гузель

На верхнем фото - Екатерина, на нижнем - Гузель

- Все это очень странно, я не довольна результатом, но фильм специально посмотрю. Очень интересно, как сыграет новоиспеченная «Агата» эту роль, - признается собеседница «Комсомолки».

Правда, по словам Екатерины, она также, как и Гузель, до появления информации о конкурсе вовсе не знала о наличии у мэра Казани старшего 23-летнего сына и не интересовалась личностью Тагира.

Тем временем негативные комментарии под постом, объявляющим имя счастливой обладательницы роли, только множатся.

- Могли найти лучше, но поздравляю девушку, - считает интернет-пользователь voskresla_

- Конечно, девушка казанская и парень этот казанский. Тут все понятно, - отвечает на это наша собеседница Екатерина, - Я написала ему (Тагиру Метшину - Ред.) это, а он меня в ЧС ("черный" список - Ред.) кинул. А это говорит о чем? Понимает, что несправедливо выбрали.

- По-моему, эта девушка по параметрам не подходит. Она старше 20 лет выглядит! - замечает некто aliya557.

Нашелся, правда, в комментариях под результатом конкурса человек, который порадовался за Гузель и посчитал ее достойной роли в фильме.

- Поздравляем! Красивая девушка! - пишет интернет-пользователь под именем el_lando.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Нижнекамске решили продать бывшее здание поликлиники за 54,9 миллиона рублей
В казанский зооботсаду поселился белый медведь Терпей
В Набережных Челнах водитель успел увести машину в сторону, когда ему под колеса скатился ребенок
Данис Зарипов сыграет в Матче Звезд КХЛ
В Татарстане "Нива" вырвала автоколонку на АЗС
Нижнекамец сделал предложение руки и сердца девушке, которая 13 раз ударила его ножом
Жители Набережных Челнов примут участие в фестивале снежных фигур "ICE CITY"
В Казани из-за пожара в кафе эвакуировались 15 человек
В Набережных Челнах джип подрезал легковушку, и она улетела в сугроб
В Чувашии учителя по шашкам будут судить за секс-насилие над 7-летней ученицей
В Казани коллективу Арбитражного суда Поволжского округа представили вновь назначенного председателя
В Казани начинается суд по уголовному делу «черных банкиров» на 6,5 миллиардов рублей
Казанцы предпочли заказывать угощения на новогодний стол онлайн
В Чувашии в 2018 году остались неосвоенными 394 миллиона рублей дорожного фонда
В Чебоксарах боксер признался в убийстве мужчины пропавшего еще летом 2018 года
Пьяный житель Набережных Челнов упал на рельсы в московском метро
В 2019 году в аэропортах Татарстана запустят 24 рейса с дешевыми билетами
В Казань прилетел зампредседателя Верховного Суда России Олег Свириденко
В Казани состоялось открытие гастролей татарского театра из Уфы "Нур"