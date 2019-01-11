Крещение 2019 в Татарстане: окунуться можно будет в 112 купелей

Стало известно, что в 2019 году в Татарстане будут организованы 112 купелей на один из главных христианских праздников - Крещения Господне. Его отметят в ночь с 18 на 19 января, но искупаться можно будет вплоть до 21 числа.

ГДЕ ИСКУПАТЬСЯ

В частности, в Казани будут организовано 4 места для купания. Две проруби появятся на озере Верхний Кабан - напротив кафе, а также рядом с домом № 54 на улице Борисковская. Помимо этого, искупаться можно будет на Казанке у храма-памятника воинам, павшим при взятии Казани и на Волге рядом с поселком Красная Горка.

Это в два раза меньше, чем в Зеленодольском районе, где для всех желающих будут доступны 8 официальных купелей. По информации МЧС республики всего в праздник в окунуться могут порядка 60 тысяч татарстанцев.

КАК СДЕЛАТЬ ЭТО БЕЗОПАСНО

Обеспечивать правопорядок и безопасность крещенских купаний будут сотрудники полиции, медики, спасатели и спасатели.

- Все места проведения крещенских купаний на открытых водоемах будут осмотрены подразделениями местных пожарно-спасательных гарнизонов. Священнослужителям будут вручены акты осмотра с рекомендациями, на основании которых представители Русской Православной Церкви и исполкомов муниципальных районов примут согласованное решение о проведении крещенских купаний исходя из целесообразности и известят о сроках проведения купаний подразделения экстренных служб, - сообщает МЧС региона.

Однако, несмотря на это, за своим здоровьем каждый человек должен следить и самостоятельно. Так, перед купанием нужно разогреть и размять тело, к проруби нужно подходить в удобной, легкоснимаемой и нескользящей обуви.

Помимо этого, окунаться лучше всего максимум по шею, чтобы избежать сужения сосудов головного мозга. В проруби лучше всего находится не более 1 минуты и не держаться при выходе из нее непосредственно за поручни.

После купания необходимо растереть себя махровым полотенцем и надеть сухую одежду.

ЧТО НЕЛЬЗЯ:

- находится в воде без представителей спасательных служб и медицинских работников;

- оставлять детей без присмотра родителей или взрослых;

- нырять в воду непосредственно со льда;

- загрязнять и засорять купель;

- распивать спиртные напитки;

- купаться в состоянии алкогольного опьянения;

- приводить с собой собак и других животных;

- оставлять на льду, в гардеробах и раздевальнях бумагу, стекло и другой мусор;

- подавать крики ложной тревоги;

- подъезжать к купели на автотранспорте.

Кроме того, рядом с прорубью на льду одновременно не должно находиться более 20 человек. Категорически запрещено и купание группой более 3 человек.