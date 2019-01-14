Чебоксарец засудил речной порт за укус собаки и порванные джинсы

Все произошло 8 мая 2018 года, когда житель Чебоксар пришел в местный речной порт, к грузовому причалу. Он хотел приобрести песок, но договориться о сделке не смог - возле будки охранника была его покусала привязанная собака.

На крики мужчины никто не вышел и не отогнал напавшего пса. Кое как отцепив от своей ноги животное, чебоксарец позвонил начальнику причала. При этом мужчина предусмотрительно записал с ним разговор, после чего вызвал на место полицию и «скорую помощь».

Медики перебинтовали укушенную ногу. В итоге мужчине пришлось сделать уколы от бешенства - у собак, охраняющих грузовой причал, прививок от бешенства не было. После этих малоприятных процедур пострадавшему стало плохо - поднялась температура, и он пробыл несколько дней на больничном.

В связи со всем этим пострадавший предъявил руководству речного порта претензию и предложил в досудебном порядке выплатить ему компенсацию морального и материального вреда. Но там ему отказали: собаки не наши, да и вы сами проявили грубую небрежность.

Тогда укушенный мужчина подал иск на Чебоксарский речной порт в суд. Во время заседания, на котором прокушенные джинсы были представлены в качестве доказательств, выяснилось, что собаки на самом деле находятся на территории предприятия, и принадлежат они начальнику грузового порта.

Последний привел их на помощь охране, и, хоть животные здоровы, но прививок от бешенства у них нет. За нарушение ветеринарно-санитарных правил начальника грузового порта, оштрафовали.

А попытку ответчика заявить, что собаки не принадлежат предприятию, суд отвел как ничтожную: охраняют территорию речпорта, значит, организация несет ответственность за укус посетителя - необходимо было обеспечить безопасное нахождение граждан на открытой территории. В свою очередь охранники заявили, что про нападение собаки узнали только после того, как приехали полицейские.

В итоге по решению суда Чебоксарский речной порт должен выплатить укушенному мужчине 7 000 рублей компенсации морального вреда, учитывая характер телесных повреждений, времени на восстановление, наличие осложнений после прививок - повышенная температура.

Материальный же ущерб - стоимость испорченных джинс, оценили в 2 599 рублей.