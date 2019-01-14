В ночь на 13 января во дворе одного из жилых многоэтажных домов Саранска две подруги, Софья и Валерия, разожгли костер. Девушки сжигали мусор. вместе с которым в огонь последовал и российский флаг.

При этом, процесс сожжения триколора девушки решили заснять на видео и выложить в соцсети. Комментировали в основном матом, цензура пропустила бы лишь констатацию: "Хорошо горит".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/686248" frameborder="0"></iframe> В Саранске две девушки вместе с мусором сожгли российский флаг.соцсети

Девушки выложили этот ролик у себя на страничках, но когда там появились разгневанные комментарии, то поспешили удалить. При этом одна из них попыталась оправдаться: "Мы не знали, что за сожжение флага могут наказать". Впрочем, поступок двух подруг жители Саранска не оценили.

- Это не от большого ума сделано, - прокомментировала видео жительница Саранска Мария.

- Алкоголь и дефицит серого вещества еще и не такое делают. Скоро будут слезы покаяния, - добавил еще один комментатор.

- Кому-то просто мало внимания. Уж не знали как ещё привлечь общественность к своим персонам, - подытожил очередной житель города.

Впрочем, нашлись и те, кто встал на сторону девушек. По словам одного из комментаторов, это была просто шалость.

- Гнобить барышень за такое точно не стоит, просто шалость, бунтарская романтика и все такое, - отметил он.

Действиями двух девушек, попадающими под статью "Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации" заинтересовались в МВД Мордовии. Подружек вызвали, допросили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Санкции этой статьи таковы, что подружек ожидает или год принудительных работ на пользу общества, или лишение свободы на 12 месяцев в колонии общего режима.