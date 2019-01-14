2019-01-14T16:32:23+03:00
Происшествия

В Саранске две девушки вместе с мусором сожгли российский флаг

Организаторы сожжения триколора уверяют, что не знали об уголовной ответственности [видео]
Мария ЛУКОЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подружек ожидает или год принудительных работ на пользу общества, или лишение свободы на 12 месяцев в колонии общего режима.Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подружек ожидает или год принудительных работ на пользу общества, или лишение свободы на 12 месяцев в колонии общего режима.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В ночь на 13 января во дворе одного из жилых многоэтажных домов Саранска две подруги, Софья и Валерия, разожгли костер. Девушки сжигали мусор. вместе с которым в огонь последовал и российский флаг.

При этом, процесс сожжения триколора девушки решили заснять на видео и выложить в соцсети. Комментировали в основном матом, цензура пропустила бы лишь констатацию: "Хорошо горит".

В Саранске две девушки вместе с мусором сожгли российский флаг.соцсети

Девушки выложили этот ролик у себя на страничках, но когда там появились разгневанные комментарии, то поспешили удалить. При этом одна из них попыталась оправдаться: "Мы не знали, что за сожжение флага могут наказать". Впрочем, поступок двух подруг жители Саранска не оценили.

- Это не от большого ума сделано, - прокомментировала видео жительница Саранска Мария.

- Алкоголь и дефицит серого вещества еще и не такое делают. Скоро будут слезы покаяния, - добавил еще один комментатор.

- Кому-то просто мало внимания. Уж не знали как ещё привлечь общественность к своим персонам, - подытожил очередной житель города.

Впрочем, нашлись и те, кто встал на сторону девушек. По словам одного из комментаторов, это была просто шалость.

- Гнобить барышень за такое точно не стоит, просто шалость, бунтарская романтика и все такое, - отметил он.

Действиями двух девушек, попадающими под статью "Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации" заинтересовались в МВД Мордовии. Подружек вызвали, допросили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Санкции этой статьи таковы, что подружек ожидает или год принудительных работ на пользу общества, или лишение свободы на 12 месяцев в колонии общего режима.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Имущество обанкротившегося Интехбанка в Татарстане было продано за 134,5 миллиона рублей
В Чебоксарах эвакуировали детсад из-за игрушечной рации
Банк ВТБ вновь получил награду Visa Global Service Quality
Врио главы Башкортостана хочет, чтобы в следующие новогодние каникулы мэр Казани "рыдал"
В Чувашии экс-директора бани за хищение более миллиона рублей приговорили к колонии
В казанском парке «Черное озеро» кандидаты в мастера спорта и хореографы открывают школа фигурного катания
СУ СКР Чувашии: он избил ее, ранил ножом, а после надругался и изнасиловал
Рустам Минниханов назначил двух замов для полномочного представителя Татарстана в России
В Чувашии пенсионера будут судить по обвинению в секс-насилии над 4-летней девочкой
Проблему обманутых дольщиков Набережных Челнов должны решить до 2020 года
В Казани столкнулись троллейбус и автобус, есть пострадавшие