2019-01-14T16:56:41+03:00
Общество

Одна школа и шесть детсадов: основные задачи Набрежных Челнов в строительстве на 2019 год

На возведение образовательных учреждений выделили более 1 миллиарда 120 миллионов рублей
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Капитальный ремонт молодежных центров «Нур» и «Шатлык» потребует 45 миллионов рублейКапитальный ремонт молодежных центров «Нур» и «Шатлык» потребует 45 миллионов рублейФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В 2019 году в Набережных Челнах будет введено в эксплуатацию 310 тысяч квадратных метров жилья. А по программе «социальная ипотека» появятся еще 3 жилых дома на 909 квартир. Однако это далеко не все, что будет сделано в области строительства.

Так, в текущем году планируют закончить школу на 1224 места в 65 микрорайоне жилого района «Яшьлек» и шести дошкольных учреждений. Это детские сады в 20 и 22 микрорайонах жилого района «Замелекесье», в 35 микрорайоне района «Прибрежный», в 14 микрорайоне поселка ЗЯБ, в 14 микрорайоне Нового города и в 63 микрорайоне жилого района «Яшьлек». Известно, что на строительство всех этих образовательных учреждений выделено более 1 миллиарда 120 миллионов рублей.

Также на территориях уже существующих школ появятся новые спортивные площадки за 14,3 миллиона рублей.

Кроме того, в 2019 году будет выполнен ремонт 9-ти детских садов на сумму 343,2 миллиона рублей, средней общеобразовательной школы №11 и набережночелнинской школы №67 на сумму 98 миллионов рублей. Еще за 28,5 миллионов рублей в городе отремонтируют политехнический колледж.

Капитальный ремонт молодежных центров «Нур» и «Шатлык» потребует 45 миллионов рублей, а трех подростковых клубов – 4,2 миллионов. За 6,5 миллионов в порядок приведут центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток», социальный приют для несовершеннолетних «Асылташ» и центр реабилитационных инвалидов «Изгелек».

По информации мэрии Набережных Челнов, сейчас разрабатываются проектная документация на проведение капитального ремонта следующих объектов:

- здания под размещение Набережночелнинского государственного татарского драматического театра;

- дворца культуры «Энергетик»;

- спортивного комплекса «Витязь»;

- гимназии №2 имени Мулланура Вахитова

- дворца единоборств.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Госдуме предложили отказаться от газа в жилых домах после трагедий в Шахтах и Магнитогорске
Зампред комитета ГД по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов рассказал, почему стоит постепенно отказываться от использования газа в жилых домах и как эта программа будет действовать
Новости 24
В Казани создадут свой научно-исследовательский центр по изучению деревянного народного зодчества
Прокурор Татарстана поручил проверить видео, на котором ученика не пускают в столовую
В 2018 году из Чувашии за пределы России отправили 36 нелегальных мигрантов
Трековые гонки на "Кубок Салавата - 2019" в Татарстане пройдут 16-18 февраля
В Татарстане больница выплатит 530 тысяч рублей за смерть новорожденного
Имущество обанкротившегося Интехбанка в Татарстане было продано за 134,5 миллиона рублей
В Чебоксарах эвакуировали детсад из-за игрушечной рации
Банк ВТБ вновь получил награду Visa Global Service Quality
Врио главы Башкортостана хочет, чтобы в следующие новогодние каникулы мэр Казани "рыдал"
В Чувашии экс-директора бани за хищение более миллиона рублей приговорили к колонии
В казанском парке «Черное озеро» кандидаты в мастера спорта и хореографы открывают школа фигурного катания
СУ СКР Чувашии: он избил ее, ранил ножом, а после надругался и изнасиловал
Рустам Минниханов назначил двух замов для полномочного представителя Татарстана в России
В Чувашии пенсионера будут судить по обвинению в секс-насилии над 4-летней девочкой
Проблему обманутых дольщиков Набережных Челнов должны решить до 2020 года
В Казани столкнулись троллейбус и автобус, есть пострадавшие