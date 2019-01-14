Одна школа и шесть детсадов: основные задачи Набрежных Челнов в строительстве на 2019 год

В 2019 году в Набережных Челнах будет введено в эксплуатацию 310 тысяч квадратных метров жилья. А по программе «социальная ипотека» появятся еще 3 жилых дома на 909 квартир. Однако это далеко не все, что будет сделано в области строительства.

Так, в текущем году планируют закончить школу на 1224 места в 65 микрорайоне жилого района «Яшьлек» и шести дошкольных учреждений. Это детские сады в 20 и 22 микрорайонах жилого района «Замелекесье», в 35 микрорайоне района «Прибрежный», в 14 микрорайоне поселка ЗЯБ, в 14 микрорайоне Нового города и в 63 микрорайоне жилого района «Яшьлек». Известно, что на строительство всех этих образовательных учреждений выделено более 1 миллиарда 120 миллионов рублей.

Также на территориях уже существующих школ появятся новые спортивные площадки за 14,3 миллиона рублей.

Кроме того, в 2019 году будет выполнен ремонт 9-ти детских садов на сумму 343,2 миллиона рублей, средней общеобразовательной школы №11 и набережночелнинской школы №67 на сумму 98 миллионов рублей. Еще за 28,5 миллионов рублей в городе отремонтируют политехнический колледж.

Капитальный ремонт молодежных центров «Нур» и «Шатлык» потребует 45 миллионов рублей, а трех подростковых клубов – 4,2 миллионов. За 6,5 миллионов в порядок приведут центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток», социальный приют для несовершеннолетних «Асылташ» и центр реабилитационных инвалидов «Изгелек».

По информации мэрии Набережных Челнов, сейчас разрабатываются проектная документация на проведение капитального ремонта следующих объектов:

- здания под размещение Набережночелнинского государственного татарского драматического театра;

- дворца культуры «Энергетик»;

- спортивного комплекса «Витязь»;

- гимназии №2 имени Мулланура Вахитова

- дворца единоборств.