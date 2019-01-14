2019-01-14T14:30:03+03:00
Происшествия

В Ульяновске наркоторговец, съевший свое уголовное дело, приговорен почти к 5 годам колонии

Его «трапезе» не успели помешать ни следователь, ни конвоиры
Мария ЛУКОЯНОВА
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Его попытка съесть материалы уголовного дела не помогла избежать колонии.Его попытка съесть материалы уголовного дела не помогла избежать колонии.Фото: Олег ЛУГОВОЙ
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В Ульяновске рассмотрели уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчина обвинялся в организации наркоторговли, и на время следствия его взяли под стражу. В августе 2018 года расследование подошло к завершению, и мужчине перед судом предстояло ознакомится с материалами уголовного дела.

Происходило все это в здании следственного изолятора №1 Ульяновска. В один из моментов мужчина неожиданно для всех вырвал часть протокола очной ставки между ним и свидетелем, и съел. Ни следователь, ни конвоиры помешать ему не успели.

В итоге мужчину осудили не только за торговлю наркотиками, но и за воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.

В общей сложности «едоку» назначили наказание в виде 4 лет и 11 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

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