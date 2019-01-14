В Татарстане задержали мужчину, "заминировавшего" Госдуму и три аэропорта Москвы

ЧП произошло в ноябре 2018 года в Москве. Несколько раз на телефоны аэропортов "Домодедово", "Шереметьево" и "Внуково" звонил мужчина и предупреждал о готовящемся там теракте. Тщательные проверки, проводимые спецслужбами по этим сообщениям, никаких взрывчатых веществ на территории аэропортов не выявляли.

"Минера" искали сотрудники правоохранительных органов. Когда вычислили номер телефона, с которого поступил звоник о готовящемся теракте, то выяснилось, что именно с него сообщали и о готовящемся взрыве в Госдуме. Это сообщение так оказалось ложным.

В итоге спецслужбы вычислили злоумышленника и задержали его. Сотрудникам полиции Татарстана этот мужчина оказался очень хорошо знаком. Его уже не раз отправляли на лечение в стационар из-за проблем с психикой. А сообщения о минировании каких-либо учреждений от него поступают несколько раз в месяц, сообщили собственные источники "КП-Казань" в правоохранительных органах.