2019-01-13T15:17:22+03:00
Спорт

Еще один экипаж "КАМАЗ-Мастер" не сможет продолжить участие в ралли "Дакар-2019"

Речь идет о грузовике Айрата Мардеева
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: "КАМАЗ-Мастер"Фото: "КАМАЗ-Мастер"
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В воскресенье, 13 января, появилась информация, что участие в ралли «Дакар-2019» не сможет продолжить еще один экипаж команды. Причина тому - техническая неисправность машины. Речь идет о грузовике Айрата Мардеева.

Как оказалось, трещины на внешней стороне блока цилиндров двигателя грузовика Мардеева были обнаружены еще во время стоянки в Сан Хуан-де-Марконе. Тогда они были зачищены и загерметизированы.

Однако после этапа Такна-Ариекипа трещины увеличились в несколько раз, а после обнаружились еще и внутри блока цилиндров. Правила «Дакара» не разрешают замену моторов в течение гонки. Именно поэтому экипаж Мардеева пришлось снять.

Напомним, 11 января, с гонок был снят грузовик Андрея Каргинова, который совершил наезд на одного из зрителей.

С этого дня «КАМАЗ-мастер» остается в гонке только двумя экипажами. Отмечается, что функцию быстрой технички будет выполнять экипаж Дмитрия Сотникова. Известно, что вторая половина «Дакара-2019» начнется с длинного лиазона в сторону Сан Хуан Де Марконы. Участников ожидает 290-километровый скоростной спецучасток.

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