Турция, Эмираты, Китай и даже Сенегал: куда планируют летать топ-менеджеры предприятий Татарстана

Накануне в Минпромторге РТ состоялось рабочее совещание при участии представителей более 20 предприятий и организаций республики. Главной темой стала организация региональных и зарубежных визитов делегаций Татарстана в первом полугодии 2019 года.

Так, в период с 17 по 18 февраля 2019 года делегация РТ планирует посетить столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу - Даби. Основная цель поездки - участие в международной оборонной выставке IDEX-2019.

В период с 20 по 21 февраля татарстанская делегация будет находиться в Германии. Участники поездки должны посетить Баварию и Тюрингию. Кроме того, на 20 февраля запланирован экономический форум Бавария-Татарстан.

В период с 1 по 2 марта запланирован визит в Тюменскую область. Проектом программы запланировано посещение Федерального центра нейрохирургии, предприятия по переработке углеводородного сырья и выпуску полимеров ООО «СИБУР ТОБОЛЬСК».

2 марта 2019 года запланирован визит в Красноярский край. Основная цель визита – участие в Церемонии открытия XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске.

5-7 марта члены татарстанской делегации намерены посетить Чехию. Запланированы встречи с представителями руководства Чехии, участие в заседании Российско-Чешской Межправительственной комиссии и участие в Российско-Чешском бизнес-форуме.

В период с 14 по 15 марта должен состояться визит в Таджикистан, в рамках которого произойдет встреча с первыми лицами страны.

С 21 по 22 марта 2019 года запланирован визит делегации РТ во Францию. В это время в городе Марсель пройдет экономический форум Франция -Татарстан.

С 4 по 5 апреля татарстанские участники делегации будут находиться в Дании и примут участие в экономическом форуме Дания -Татарстан.

В период с 14 по 15 апреля 2019 года запланирован визит в Астраханскую область, где произойдет встреча с врио главы региона и представителями татарской общины.

17-18 апреля 2019 года планируется визит в Башкортостан. Основная цель визита – участие в мероприятиях, приуроченных к 100-летию Башкирской АССР.

27-28 апреля запланирован визит в Туркменистан. В первом полугодии 2019 года планируется проведение заседания Совместной татарстано-туркменской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству в Казани.

В период с 17 по 18 июня 2019 года планируется визит в Китай. Планируемый город для посещения - Харбин (провинция Хэйлунцзян).

20-21 мая 2019 года состоится визит в Турецию, а с 30 по 31 мая татарстанская делегация отправится на африканский континент. В планах посетить Сенегал и Анголу.

3 июня 2019 года запланирован визит в Финляндию, где пройдет Мировой форум циркулярной экономики.

9 июня 2019 года запланирован визит в Новосибирскую область. Именно там состоится федеральный сабантуй.

В период с 27 по 28 июня 2019 года запланирован визит в Республику Беларусь.

29 июня 2019 года татарстанская делегация будет находиться в Самарской области. Основная цель визита – участие во Всероссийском сельском Сабантуе в Камышлинском муниципальном районе Самарской области.