Лондонский “бриллиантовый” иск с татарскими корнями

Буквально три года назад компания Graff Diamonds* помпезно, как и полагается, отметила открытие ювелирного бутика в элитной гавани Лимассол на Кипре: пришвартованные в гавани суперяхты, рекой шампанское Cristal** и вино от известных французских шато, всюду “богатые мужчины и гламурные женщины”, множество сверкающих бриллиантов.

- В центре внимания оказались 55-летний Франсуа Графф, руководитель известной ювелирной компании, и Дмитрий Цветков, родившийся в России гражданин Великобритании, которому он доверил управление кипрской франшизой, - сообщает The Times***.

Тогда-то явно никто не мог предположить, что буквально через пару лет компания с мировым именем окажется участником международного скандала, да еще и с татарстанским следом. Сейчас магазин закрыт, стоящая за бутиком компания Equix (Эквикс) находится под внешним управлением, а Цветков и его российский партнер Рустем Магдеев вовлечены в кампанию судебных исков и встречных исков. Лондонский суд, по уточнению издания, готовится рассмотреть обвинения в невыплаченных долгах на многие миллионы фунтов стерлингов, в саботаже продажи белого бриллианта стоимостью 11,8 млн фунтов стерлингов, в изъятии дорогостоящих ювелирных изделий из магазина и появлении на заседаниях инвесторов теневых фигур, связанных с татарстанской организованной преступностью.

ЦЕННЫЕ КЛИЕНТЫ GRAFF

Как говорится в публикации Times, 38-летний Цветков вместе со своей супругой для компании.

Graff были ценными клиентами аж с 2011 года благодаря своему бизнесу по продаже дорогих изделий. Сделки не вызывали подозрений: все было открыто и проводились в долларах через респектабельные банки.

В декабре 2014 года Цветков вместе с Магдеевым и Гайнуллиным, предложившими инвестиции, получили эксклюзивные права на управление франшизой Graff в популярном у российских богачей месте - Limassol Marina (Лимассол Марина).

Как пишет The Times, инвесторы закупились к открытию магазина ювелиркой на 23,5 миллиона фунтов. Сначала бизнес шел хорошо, но потом отношения между инвесторами стали ухудшаться, а в 2016 году партнеры и вовсе поссорились. Как итог, в декабре 2017 года Магдеев подал иск в Высокий суд Лондона, утверждая, что Цветков не выплатил ему займы на сумму 12,1 миллионов фунтов.

В свою очередь, по уточнению The Times, Цветков во встречном иске заявил, что Рустэм Магдеев выдвинул иск после того, как сам столкнулся с финансовыми трудностями. Магдеев, как сообщило Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) http://rapsinews.ru/international_news/20190110/293456496.html, оказывается, вкладывал в совместный бизнес не собственные средства.

При этом, передает издание мнение Цветкова, в 2017 году Магдеев приезжал на Кипр на встречу инвесторов "с человеком, хорошо известным благодаря своим связям с организованными преступными группировками в Татарстане". Кроме этого, во встречном иске Цветков указал, что Магдеев и Гайнуллин вообще сговорились подорвать бизнес и были намерены заниматься вымогательством.

- Цветков утверждает, что Гайнулин изъял из кипрского бутика товар на сумму 47 миллионов фунтов, а Магдеев помешал продаже редкого брильянта в 40 карат, которая принесла бы им доход в 3,7 миллионов фунтов, - сообщает лондонское издание.

Теперь крупной компании Graff грозят серьезные репутационные риски. И Магдеев, и Гайнуллин, пишет The Times, отрицают все обвинения, заявляя, что сами несут убытки.

СЛЕДЫ РОССИЙСКОГО ОБОРОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

“Уши” спора вокруг ювелирного бизнеса на Кипре, к слову, неожиданно всплыли в татарстанском ОКБ им. Симонова. Главный конструктор предприятия Александр Гомзин оказался фигурантом громкого уголовного дела о нецелевом использовании государственных субсидий в 2014 году. В апреле 2018 года Советский районный суд Казани арестовал директора предприятия. К делу незамедлительно подключились СМИ и сотрудники предприятия. Коллектив ОКБ написал обращение аж к президенту страны с просьбой разобраться в случившемся. Через пару месяцев Гомзина выпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

- По мнению коллектива, данное задержание незаконно и направлено на оказание давления на Главного конструктора и основного акционера предприятия. Целью этого давления является рейдерский захват предприятия, - цитирует письмо “Московский комсомолец”.

Сам Александр Гомзин в январе прошлого года направил заявление в ФСБ на имя руководителя службы контразведки. Письмо оказалось в открытом доступе. Автор не только “по полочкам” разложил ситуацию на предприятии, но и указал взаимосвязь с ювелирным магазином Graff.

Как цитирует письмо “Прайм”, в октябре 2014 года под давлением известного бизнесмена Рустэма Магдеева ОАО “Сокол” (владелец контрольного пакета акций ОКБ) осуществило отчуждение 301,865 обыкновенных акций в пользу компании ООО "Фалькон Эйр", номинальными собственниками которого были сотрудники Магдеева.

- В результате чего г-н Магдеев получил возможность влиять на управленческие процессы ОКБ, как фактический владелец блокирующего пакета акций ОКБ, - отметил в письме Гомзин.

Эти акции летом 2017 года отчуждены Магдеевым в пользу компании, аффилированной с бизнесменом Виктором Григорьевым.

Директор ОКБ писал, что помимо этого Магдеев пытался вымогать у него деньги, заставлять сотрудничать с иностранными бизнесменами.

- В мае 2015 года г-н Магдеев пригласил меня на открытие магазина "Графф" на территории Республики Кипр... В ходе моего посещения Республики Кипр г-н Магдеев настойчиво предлагал мне войти в кооперацию с крупным израильским бизнесменом, также присутствующим на мероприятии, которого г-н Магдеев представил, как одного из крупнейших поставщиков израильских военных разработок, в том числе, беспилотных летательных систем, от чего я отказался, вызвав очередной раз его раздражение, - дает части письма интернет-издание.

В декабре 2017 года, передает слова Гомзина “Прайм”, ему предложили добровольно освободить должность генерального директора ОКБ и провести дополнительную эмиссию акций ОКБ. Взамен же обещали прекратить преследование со стороны правоохранительных органов и руководителя, и сотрудников предприятия.

Гомзин также в письме высказывал опасения, что результате давления "команда г-на Магдеева и г-на Григорьева получит контроль над ОКБ и доступ к материалам, которые представляют государственную тайну, что, возможно, приведет к нежелательному распространению конфиденциальной научной и технической документации, доступа к ней третьих лиц, и поставит под угрозу выполнение ОКБ своих обязательств по программе Государственного Оборонного Заказа Российской Федерации".

Напомним, что в октябре 2011 года предприятие выиграло конкурс министерства обороны РФ на проведение научно-исследовательской работы по созданию беспилотного летательного аппарата весом до 5 тонн и продолжительностью полета минимум 12 часов. Финансирование составило миллиарды рублей.

Ко всему прочему, как сообщает интернет-издание “Версия”, Александр Гомзин в своем заявлении также утверждал, что Магдеев является доверенным лицом Радика Юсупова, имевшего отношение к ОПГ “Севастопольские” и известного под прозвищем “Дракон”. Издание предполагает, что именно его The Times осторожно называет “человеком, известным связями с организованной преступностью”, который участвовал в бизнес-конфликте вокруг ювелирного бутика Graff на стороне Рустема Магдеева.

По уточнению “Версии”, в декабре прошлого года окружной суд города Лимассол в целях обеспечения исковых требований Дмитрия Цветкова, арестовал имущество Магдеева. Последний же оказался в долгах, под судом и угрозой уголовного преследования, причем не только на Кипре, но и в Англии.

*Графф Даймондс

**Кристалл

***Таймс - печатное издание Великобритании