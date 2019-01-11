В Набережных Челнах водитель едва не сбил пенсионера на «зебре», а затем накинулся на него с кулаками.

Инцидент в стиле дорожных войн в Набережных Челнах произошел 10 января в 11.01 на Автозаводском проспекте около остановки «Олимпийский». Пешеходы переходили дорогу, для водителей горел запрещающий сигнал светофора. Но один из автомобилистов так торопился, что начал движение на «красный», сразу после того, как перед его машиной прошел пешеход-пенсионер.

Последний едва не оказался на капоте и, возмущенный, ударил кулаком по крылу иномарки. Проехав несколько метров, автомобиль остановился, его водитель вышел и с агрессивным видом начал наступать на пешехода.

После непродолжительной словесной перепалки молодой человек ударил пенсионера рукой. Возможно он и продолжил бы и дальше чинить расправу, но в ситуацию вмешались другие пешеходы. Агрессивному водители пришлось отступить, и он уехал.

Этот конфликт запечатлели камеры видеорегистраторов других автомобилей, и это помогло установить личность напавшего на пешехода. Его доставили в отдел полиции.

Свою вспышку он объяснил семейной ссорой. Мол, был на взводе, торопился.

- Пропустил дедушку, смотрю - женщина еще бежит. Я думал, успею проехать, - оправдывался мужчина перед автоинспекторами.

На него составили два административных протокола: за непредставление преимущества пешеходу и за создание помехи на дороге - автомобиль во время разборок мешал движению.