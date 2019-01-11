2019-01-11T15:47:33+03:00
Общество

Старый Новый год 2019 в Казани: программа праздничных мероприятий

В столице Татарстана не стали останавливаться и решили массово отметить старый Новый год 2019
Олег ЛУГОВОЙ
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Жителей и гостей города ждут сувениры, концерт с живой музыкой и встреча с Дедом Морозом.Жителей и гостей города ждут сувениры, концерт с живой музыкой и встреча с Дедом Морозом.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Казань продолжает праздновать – на носу старый Новый год 2019. Для жителей и гостей города в честь этого подготовили торжественные мероприятия. Стала известны программа массовых гуляний.

Так, в рамках акции «Зима в парках» 12 января в 12.20 в парке «Черное озеро» всех желающих будут учить кататься на коньках. Также в эту субботу в 16.00 там пройдет мастер-класс по игре в керлинг.

Спустя час - в 17.00, в Горкинско-Ометьевском лесу начнут читать добрые зимние сказки.

Что же касается воскресенья, 13 января, то все желающие могут стать участниками благотворительной акции «Добрый лед». Для этого надо прийти в парк «Черное озеро».

В этот же день в 13.00 в ледовом городке около Центра семьи «Казан» начнут отмечать сам старый Новый год 2019.

В свою очередь в честь праздника в парке «Крылья Советов» в 16.00 хор Святой Цецилии католического прихода Казани исполнит рождественские песни на русском, итальянском и латинском языках.

Не останется в стороне от гуляний в эти выходные и конноспортивный комплекс «Казань». Там до 13 января с 12.00 до 22.00 будет работать каток с прокатом коньков. Кроме того, посетителей комплекса будет ждать большая горка, незамерзающий фонтан, аттракционы, яркие фотозоны и встреча с Дедом Морозом. Можно также там прикупить сладости и сувениры, а также прокатиться на квадроцикле и баггах.

Не обойдется в эту субботу, 12 января, и без концерта с живой музыкой. В 18.00 он пройдет на территории «Вкусного бульвара» торгового центра по адресу: проспект Победы, 141. Музыканты исполнят как произведения известных композиторов, так и композиции из популярных фильмов.

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