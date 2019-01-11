"Так ничему "Зимняя вишня" и не научила": Во время пожара на игровой площадке в ульяновском ТЦ не эвакуировали детей

Серьезный инцидент произошел минувшим днем в Ульяновске. Примерно в 16:00 в игровой зоне в торговом центре "Созидатель" произошел пожар. Посетители заметили огонь, но пожарная сигнализация не сработала. По словам очевидцев инцидента, никто и не думал эвакуировать посетителей, в том числе и детей, которые продолжали спокойно играть на детской площадке.

- Пожарная сигнализация не сработала, а пока сотрудники тушили пламя, дети продолжали играть. Так ничему «Зимняя вишня» и не научила, - отметила местная жительница Наталья, ставшая очевидцем происшествия.

В соцсетях появилось и видео инцидента. На нем отчетливо видно, что возгорание не столь велико. С пожаром справился сотрудник торгового центра при помощи огнетушителя. Однако факт пожара остается фактом. По словам очевидцев, некоторые родители спешно уводили своих детей из ТЦ.

В Ульяновском ТЦ произошел пожар.Вчера в Ульяновском ТЦ Созидатель произошло возгорание в зоне детской игровой площадки. Однако, как сообщают очевидцы, пожарная сигнализация не сработала, а пока сотрудники тушили пламя, дети продолжали играть. Так ничему Зимняя вишня и не научила.

Происшествием уже заинтересовалась областная прокуратура. Так, как рассказал "Комсомольской Правде" старший помощник прокурора Ульяновской области Владимир Зима, на игровой площадке воспламенился один из осветительных приборов.

- По предварительным данным, поводом к принятию персоналом вечером 10 января 2019 года мер по устранению возгорания явилось воспламенение одного из осветительных приборов. В связи с произошедшим прокуратура Заволжского района Ульяновска проверяет деятельность сотрудников подразделения системы МЧС на предмет контроля за устранением администрацией названного торгового центра ранее выявленных нарушений требований пожарной безопасности. Ход данной проверки находится на контроле руководства прокуратуры Ульяновской области, - сообщил Владимир Зима.

В момент пожара на игровой площадке находились около 10 детей. Никто из них не пострадал. После инцидента ульяновский ТЦ работает в штатном режиме.

ПО мнению очевидцев, хорошо, что возгорание оказалось не столь серьезным. Все могло закончиться и гораздо хуже. Многие сразу же вспомнили трагедию в кемеровском ТЦ "Зимняя Вишня" весной прошлого года. Тогда, в результате возгорания в сухом бассейне погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.

При этом, жертв могло быть больше. Если бы все эвакуационные пути были открыты, и сработала система оповещения о пожаре, люди через 2 минуты 45 секунд смогли бы выйти из этого здания.