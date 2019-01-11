В Чувашии студент от скуки обстрелял микроавтобус и полицейскую машину

«Веселый» выдался предновогодний вечер для сотрудников полиции Новочебоксарска 31 декабря 2018 года. Сначала позвонил водитель пассажирского микроавтобуса «Пежо». Мужчина сообщил, что когда он подъезжал к остановке на улице Советской, то у маршрутки вдруг на ходу разбилось стекло с его стороны. Водитель срочно высадил пассажиров и обратился в полицию.

Спустя несколько часов разлетелось боковое стекло со стороны водителя уже у патрульного автомобиля ДПС УГИБДД МВД Чувашии, который также проезжал по улице Советской. Все произошло на том же самом месте, где разбилось стекло у пассажирского микроавтобуса.

Сотрудники полиции предположили, что стекло было повреждено в результате стрельбы из пневматического оружия. Установили предполагаемое место, где мог разместиться стрелок. Им оказалась высотка-общежитие. Так что ее жителям в новогоднюю ночь пришлось отвечать на вопросы полицейских, которые искали хулигана с оружием.

В итоге его нашли. Стрелком оказался 20-летний студент местного техникума. Молодой человек уже был ранее судим за кражу и разбой. В его квартире стражи порядка нашли и изъяли пневматический пистолет и пульки.

- Скучно было, решил пострелять по столбам и баннерам, - объяснил он полицейским причину своего поведения. - В машины не целился, случайно вышло.

В отношении студента возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» и отправили под арест на время следствия, сообщили в пресс-службе МВД Чувашии.